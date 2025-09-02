 Dorismar: De OnlyFans a Mamá Dedicada - Su Impactante Cambio
Dorismar: De candentes fotos en OnlyFans a devota mamá

La modelo y playmate tiene una hija de 12 años a quien mantiene alejada del contenido exclusivo y para adultos que ella publica en la pagina azul.

Dorismar ha forjado una carrera multifacética en el mundo del entretenimiento, mucho antes de incursionar en OnlyFans con contenido exclusivo.

La actriz, playmate, modelo y presentadora originaria de Argentina alcanzó la fama tras participar en el programa Desmadruga2.

Su sensualidad ha cautivado a muchos y la ha convertido en un ícono de belleza. Sin embargo, detrás de esa imagen seductora se encuentra un aspecto poco conocido: su invaluable papel como madre. 

Con más de 25 años en el espectáculo, Dorismar desea brindarle a su hija Renatta las herramientas necesarias para seguir su camino, ya que la niña ha mostrado interés por las artes y el entretenimiento.

"A ella le gusta mucho el medio artístico. Desde muy chiquita la he llevado a clases de ballet. Incluso practica el K-pop. Le encanta la cultura coreana, hasta habla el idioma. Es muy disciplinada y muy alivianada".  

Actualmente, su hija de 12años atraviesa la preadolescencia y Dorismar no se despega de ella. Trata de orientarla en cada situación, manteniendo una buena comunicación y ganándose su confianza para ser vista como una amiga.

Contenido para adultos

Dorismar es una celebridad argentina que desde hace más de 15 años lleva un vida artística en México, logrando ganar una legión de fans en Latinoamérica.

A sus 48 años, la playmate posee uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula, y asegura que abrir su cuenta en OnlyFans ha sido su mejor decisión.

"Estoy muy contenta, te puedo asegurar que ahora gano mucho más que cuando fue mi mejor momento en televisión y salía en todas partes; reconozco que todo es gracias a mis fans y considero que la mejor forma de agradecérselos es dar lo mejor de mí ", contó a TV Notas.

Dorismar también procura mantener a su hija alejada de plataformas de contenido exclusivo, asegurando que no quiere que eso interfiera en su desarrollo.

"Ella no sabe absolutamente nada de esa página ni nada de eso. Trato de separar lo que es mi carrera artística para adultos. De hecho, no hago nada para niños. Ya en algún momento, cuando sea mayor, que lo vea", concluyó.

