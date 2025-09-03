Donatella Versace sorprende con nuevo rostro: ¿Príncipe de Shrek?

Donatella Versace se ha convertido en tendencias en las redes sociales y no por sus diseños, sino debido a la drástica transformación de su rostro.
La famosa diseñadora italiana publicó una fotografía en su cuenta de Instagram desató un sinfín de comentarios y reacciones.
Al igual que Kris Jenner y Lindsay Lohan, Donatella Versace está envejeciendo al revés a sus 70 años y hoy luce una piel tersa, sin surcos ni pliegues.
La experta en alta costura se ha sometido a diversas cirugías estéticas desde años atrás, aunque no le dejaron los resultados deseados e incluso tuvo que vivir con ello durante décadas, pero ahora encontró un procedimiento que fue radical.
Su nueva apariencia que la hace ver mucho más joven y resalta sus facciones. Donatella Versace ya no tiene sus características arrugas alrededor de la boca, ni los párpados hundidos. Tampoco sus clásicos pómulos prominentes. Ahora luce una fisonomía más homogénea.
Algunos usuarios aplaudieron el gran cambio que tuvo, otros la llenaron de comentario e incluso la compararon con el "Príncipe Encantador" de la película de Shrek.
Sus transformaciones
En los últimos años, Donatella Versace ha sido sincera respecto a su relación con los procedimientos estéticos. Sus cirugías pasadas, que en su momento generaron duras críticas, marcaron un sello en su imagen pública.
La magnate reconoció utilizar bótox, aunque "solo en la cara", y en 2013 se sinceró en el Vogue Festival y aseguró que su rostro no había adquirido sus características de forma natural. "No soy así de manera genética", indicó entonces.
La experta en estética Anastasia Koles reveló que la nueva mandíbula de Donatella Versace sería el resultado de un relleno dérmico y que la piel tersa podría ser una consecuencia de un tratamiento con microagujas.
Por otro lado, en TikTok algunos usuarios apuestan a que la millonaria se ha sometido a un facelift. Una cirugía estética que reduce los signos de envejecimiento a través de incisiones muy discretas, además de reacomodar los músculos y dejar la piel tensa al instante.