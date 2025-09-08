 Cazzu Debuta con Éxito en Película de Netflix
Farándula

Cazzu hace su debut a lo grande en una película para Netflix

La cantante de trap mostrará su faceta como actriz en esta nueva producción de Netflix que ya ha generado grandes expectativas.

Cazzu, Instagram
Cazzu / FOTO: Instagram

Cazzu está dando pasos agigantados en su carrera artísticas, pues como ella dijo, le toca mantener a su hija, producto de su relación con Christian Nodal.

La cantante de trap mostrará su faceta como actriz en una nueva producción de Netflix que ya ha generado grandes expectativas.

Netflix sigue apostando por el cine argentino, y está cerca de estrenar Risa, una propuesta cargada de realismo mágico, emoción y un elenco de lujo.

Cazzu - Instagram

Bajo la dirección de Juan Cabral, la película protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel y con debut de Cazzu, combina drama, fantasía y un sinfín de emociones que promete conmover  a los espectadores.

Más allá de la historia, lo que genera mayor expectativa es el cruce de talentos: dos consagrados del cine nacional como Peretti y Furriel junto a Cazzu, la reconocida artista urbana que por primera vez se anima a la pantalla grande. 

Risa narra la vida de una niña de 10 años que pierde a su padre en un brutal incendio en Tierra del Fuego. Años después, ya en su adolescencia, descubre una cabina telefónica capaz de comunicarse con los muertos. Cada llamada se convierte en un desafío pues, debe ayudarlos a resolver asuntos pendientes para poder tener lo que más desea, una última conversación con su papá.

Cazzu en el rodaje de Risa - Instagram

El gran debut

La nueva producción cinematográfica de Netflix, dirigida por Juan Cabral, cuenta con el estilo visual cuidado y envolvente, característico de su obra.

El elenco lo completan Elena Romero y figuras reconocidas del cine local, que acompañan a Peretti y Furriel, además de Cazzu quien hará su gran debut en un proyecto que busca trascender fronteras.

Aunque aún no tiene fecha confirmada, Netflix adelantó que el estreno se dará este 2025. La partición de Cazzu, una de las voces más destacadas de la música urbana, marca un hito en su carrera y refuerza la apuesta de la plataforma por unir diferentes lenguajes artísticos

Esta cinta explora temas profundos y universales como el duelo, la memoria y las segundas oportunidades. Con elementos sobrenaturales y de realismo mágico, se propone como una experiencia emocional profunda, donde lo fantástico funciona como metáfora del dolor y la esperanza.

