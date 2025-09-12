 Margot Robbie revela todo en vestido transparente sin ropa interior
Farándula

Margot Robbie sin censura deja ver todo en transparente vestido y sin ropa interior

La actriz regresó a las alfombras rojas en un imponente "naked dress" cubierto de cristales que dejó a la vista todos sus atributos.

Compartir:
Margot Robbie, Instagram
Margot Robbie / FOTO: Instagram

Margot Robbie regresó el pasado jueves a una alfombra roja para el estreno en Londres de su nueva película "A Big Bold Beautiful Journey", que protagoniza junto a Colin Farrell.

Este ha sido uno de los primeros grandes eventos de la actriz desde que en octubre de 2024 diera a la luz a su primer hijo junto a su marido Tom Ackerley.

Margot Robbie derrochó belleza y elegancia con un vestido de la colección de alta costura de primavera de Giorgio Armani Privé, una elección con la que hizo su pequeño homenaje al difunto diseñador italiano, que falleció a los 91 años el pasado 4 de septiembre, y que tantas veces la ha vestido en importantes eventos.

El vestido en cuestión, no apto para pudorosas, es de tela transparente cubierta con bordados de cuentas. El detalle más bonito está en los tirantes, que se extienden hasta la espalda para unirse en un colgante con forma de joya.

La parte delantera de su vestido largo hasta el suelo también era una impresionante obra de arte, con motivos florales, un escote redondeado suave y tirantes finos, que ofrecían una visión atrevida pero elegante de la piel.

Completó el estilismo con tacones plateados de Aquazzura y un recogido elegante con el que mostrar bien la espalda.

La película cuenta la historia de Sarah, interpretada por Margot Robbie, y David, interpretado por Farrell, quienes se conocen en la boda de un amigo en común y "el increíble viaje" que finalmente los conecta.

Foto embed
Margot Robbie - Instagram
Foto embed
Margot Robbie - Instagram

Un regreso por todo lo alto

Margot Robbie y Jacob Elordi son protagonistas de una nueva adaptación de un clásico literario a la gran pantalla: Cumbres Borrascosas, la novela escrita por Emily Brontë en 1847. 

El film se estrenará en los cines del mundo durante la semana de San Valentín del año próximo, pero recientemente Warner Bros. dio a conocer un primer trailer que pronto despertó polémica.

La actor interpreta a Catherine, mientras que Elordi da vida a Heathcliff. La película seguirá la apasionada y prohibida relación entre ellos.

El avance se puede notar que esta nueva versión presenta un tono mucho más erótico que la novela original, algo que algunos consideran inexacto y hasta irrespetuoso con el texto.

Cumbres Borrascosas narra el romance condenado al fracaso entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, en donde los celos, la obsesión y las diferencias de clase se convierten en un ciclo de venganza que persigue a sus familias durante generaciones.

Foto embed
Jacob Elordi y Margot Robbie - Instagram

En Portada

Capturan a extraditable en Petént
Nacionales

Capturan a extraditable en Petén

09:29 PM, Sep 11
Aurora busca mantener el liderato del Apertura 2025t
Deportes

Aurora busca mantener el liderato del Apertura 2025

03:54 PM, Sep 11
Extraviados, documental que narra la vida de los últimos maquinistas ferroviarios de Guatemalat
Farándula

"Extraviados", documental que narra la vida de los últimos maquinistas ferroviarios de Guatemala

12:13 PM, Sep 11
Jueza de EE.UU. frena deportación de 57 niños guatemaltecost
Nacionales

Jueza de EE.UU. frena deportación de 57 niños guatemaltecos

05:24 PM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos