Margot Robbie revela todo en vestido transparente sin ropa interior

Margot Robbie regresó el pasado jueves a una alfombra roja para el estreno en Londres de su nueva película "A Big Bold Beautiful Journey", que protagoniza junto a Colin Farrell.
Este ha sido uno de los primeros grandes eventos de la actriz desde que en octubre de 2024 diera a la luz a su primer hijo junto a su marido Tom Ackerley.
Margot Robbie derrochó belleza y elegancia con un vestido de la colección de alta costura de primavera de Giorgio Armani Privé, una elección con la que hizo su pequeño homenaje al difunto diseñador italiano, que falleció a los 91 años el pasado 4 de septiembre, y que tantas veces la ha vestido en importantes eventos.
El vestido en cuestión, no apto para pudorosas, es de tela transparente cubierta con bordados de cuentas. El detalle más bonito está en los tirantes, que se extienden hasta la espalda para unirse en un colgante con forma de joya.
La parte delantera de su vestido largo hasta el suelo también era una impresionante obra de arte, con motivos florales, un escote redondeado suave y tirantes finos, que ofrecían una visión atrevida pero elegante de la piel.
Completó el estilismo con tacones plateados de Aquazzura y un recogido elegante con el que mostrar bien la espalda.
La película cuenta la historia de Sarah, interpretada por Margot Robbie, y David, interpretado por Farrell, quienes se conocen en la boda de un amigo en común y "el increíble viaje" que finalmente los conecta.
Un regreso por todo lo alto
Margot Robbie y Jacob Elordi son protagonistas de una nueva adaptación de un clásico literario a la gran pantalla: Cumbres Borrascosas, la novela escrita por Emily Brontë en 1847.
El film se estrenará en los cines del mundo durante la semana de San Valentín del año próximo, pero recientemente Warner Bros. dio a conocer un primer trailer que pronto despertó polémica.
La actor interpreta a Catherine, mientras que Elordi da vida a Heathcliff. La película seguirá la apasionada y prohibida relación entre ellos.
El avance se puede notar que esta nueva versión presenta un tono mucho más erótico que la novela original, algo que algunos consideran inexacto y hasta irrespetuoso con el texto.
Cumbres Borrascosas narra el romance condenado al fracaso entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, en donde los celos, la obsesión y las diferencias de clase se convierten en un ciclo de venganza que persigue a sus familias durante generaciones.