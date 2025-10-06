Camila Sodi genera controversia con micro bikini revelador

Camila Sodi ha estado aprovechando el verano para pasar unos días en las hermosas playas de Yucatán, México.
A través de Instagram, la actriz mexicana compartió una serie de fotos donde deja impactados a sus seguidores con su silueta y sus bikinis.
Camila Sodi subió imágenes de su reciente viaje a la playa y presumió tremendo cuerpazo en un micro bikini con especie de ojos que solo cubría una parte de sus senos y dejaba a la vista el resto.
Aunque la famosa lució este modelo de bikini atrevido con mucha seguridad y sensualidad, le llovieron las críticas asegurando que por ser mamá y a su edad no debería vestir así.
"La vulgaridad en su máxima expresión ??", "Ni teniendo cuerpazo se vería bien un traje de baño como ese", "Ya no haya como llamar la atención", "Thalia versión vulgar, ya que no se ponga nada! ?", "la vulgaridad ahora es moda", "pobre de sus hijos, qué dirán viendo a su madre así", fueron algunas de las reacciones en redes.
No es la primera vez que Camila Sodi presume su figura luciendo un bikini, pero sí es la primera vez que lleva uno tan atrevido y original, pero a pesar de las críticas, deja claro que ella se siente bien llevándolo y no le importa el qué dirán.
Además, muchos la elogiaron en sus redes, asegurando que era una mujer segura de sí misma, que lucía como de 20 y tenía la figura ideal para lucir ese tipo de bikini.
Su libro
A poco de cumplirse el primer aniversario luctuoso de la escritora Ernestina Sodi , quien falleció el 8 de noviembre de 2024 debido a complicaciones derivadas de dos infartos y la ruptura de la arteria aorta.
Su hija mayor, Camila Sodi , quien desde entonces ha hablado abiertamente sobre el proceso de duelo que está atravesando, decidió transformar su vivencia personal en un libro con el que busca compartir su testimonio.
Camila Sodi abrió su corazón al hablar sobre el proceso de duelo por la pérdida de su mamá, una experiencia que decidió canalizar de manera muy especial: escribiendo su primer libro, El pequeño libro del duelo.
Con este proyecto, la actriz busca no solo compartir su vivencia, sino también brindar apoyo a quienes atraviesan una situación similar.
"Hoy abro una parte muy íntima de mí: escribí un libro sobre el duelo. Siento profunda gratitud y vulnerabilidad poder por fin compartirlo", escribió.