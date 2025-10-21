 Homenaje a Animales Caídos en el Zoológico La Aurora
El Zoológico La Aurora rendirá homenaje a los animales que han partido

En un emotivo evento que se llevará a cabo entre velas y flores, tú también podrás recordar a tus mascotas que se han ido.

La Aurora Zoo, Archivo
La Aurora Zoo / FOTO: Archivo

Junto con la Embajada de México en Guatemala, el Zoológico La Aurora llevará a cabo un emotivo evento que pretende honrar la memoria de los animales que han partido.

La Aurora realizará esta actividad especial llamada "Entre velas, fotos y flores", invitando a todos los guatemaltecos para que junto a ellos, celebres el recuerdo de sus animales y tus mascotas.

Una ceremonia para despedir a tu mascota es una forma de reconocer el valor que tuvo en tu vida y el vínculo especial que creaste con ella.

Foto embed
Zoo La Aurora - Facebook

Te permite liberar tus emociones, celebrar su existencia y recordar las lecciones que te enseñó. Además, te ayuda a asumir el duelo por el fallecimiento con más serenidad y esperanza.

El evento será el próximo 31 de octubre, a partir de las 11:00 horas. Entre las actividades organizadas está un mural de mascotas difuntas, un altar, desfile de catrinas, leyendas de Guatemala y muchas actividades más.

"Si vas a participar, no olvides llevar la foto de tu mascota fallecida", escribió La Aurora en sus redes sociales.

Foto embed
La Aurora actividad animales - Instagram

Tips para honrar la memoria de tu mascota

na ceremonia es una técnica bastante efectiva para aceptar la muerte de tu mascota, a partir de un ritual que la inmortalizara por siempre en tu memoria. 

Estos son algunos rituales que puedes hacer.

  • Planta una semilla de recuerdo

Plantar un árbol, una flor o una planta en memoria de nuestra mascota, es un acto hermoso y simbólico. A medida que la planta crece y florece, su legado también florece en tu corazón.

  • Crea un rincón de los recuerdos

Escoge un espacio en tu hogar para crear un rincón de los recuerdos. Esta es una forma tangible de mantener viva la memoria de tu mascota. Fotos, juguetes y objetos especiales pueden ser colocados allí, convirtiéndose en un santuario de amor y gratitud hacia ellos. 

  • Escribe una carta de despedida

Esta es una forma íntima de expresar nuestras emociones frente a su partida, nuestros sentimientos y pensamientos.

  • Comparte su historia

Compartir las historias y anécdotas de nuestra mascota con amigos y familiares es una manera de mantener viva su memoria. 

  • Contribuye al bienestar de otros animales

Realiza donaciones a refugios o Fundaciones de animales.

Foto embed
mascota - Instagram

