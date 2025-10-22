Alejandro Landero: De indigente a dueño de su nueva casa

Hace unos días, las redes sociales hicieron viral jun video que mostraba al actor Alejandro Landero en situación de calle, señalando que dormía sobre un camellón en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.
Tan solo habían pasado 48 horas, cuando exgalán de Televisa fue abordado por varios periodistas y, evidentemente molesto, contestó escueto a las preguntas de la prensa: dijo que se exageraron las cosas, que hace más de tres décadas que abandonó la actuación.
Alejandro Landero aseguró que se trataba de una noticia mal informada; señaló que ya le han prestado una casa y pronto se irá a Puerto Vallarta.
El actor también aprovechó para aclarar la razón por la que se encontraba en su combi, la cual, según dijo, fue un desfase temporal durante una mudanza:
"Porque fue un desfase de tiempo, se tenía que dejar unas cosas, dejar una casa para irse a otra y se retrasó, eso fue todo."
Horas después, Alejandro Landero apareció en X y se mostró agradecido por la ayuda que hasta el momento había recibido. Según cuenta que quiere llegar a Puerto Vallarta para emprender un proyecto de concientización sobre las incapacidades visibles y no visibles, y neuro divergencias.
Asimismo, confesó tener autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
¿Qué sucedió?
Durante la tarde del domingo 19 de octubre, la cuenta en X @LaRomaMex publicó un video en el que se observa a Alejandro Landero sentado en una banca sobre el camellón de la calle Mazatlán, entre Agustín Melgar y Juan de la Barrera, en Condesa.
Lo acompaña su perro y a un costado yacen cuatro transportadoras, cubiertas con unas mantas, en las que resguarda sus gatos.
"Pido su apoyo, de la manera más atenta, para que alguien pudiera ayudar a nuestro vecino, el actor Alejandro Landero, pues está en situación de calle. De antemano, se los agradezco. Como dicen, hoy por mí, mañana por ti", se escucha decir a una mujer. A esa publicación se agregó la cuenta bancaria del actor, en caso de que alguien quisiera apoyarlo económicamente.
Afortunadamente, Alejandro Landero aseguró que se encuentra estable económicamente y que, aunque su carrera actoral terminó hace varias décadas, está tranquilo con su presente:
"Sí tengo dinero, ya todo bien. La carrera de actor se acabó hace 33 años, gracias."