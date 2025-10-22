 Alejandro Landero: De indigente a dueño de su nueva casa
Farándula

El actor Alejandro Landero revela por qué terminó como indigente y cuenta que ya tiene casa

El actor reapareció para contar su verdad luego de que se hicieran virales unas imágenes donde aparece viviendo en la calle junto a sus mascotas.

Compartir:
Alejandro Landero, Instagram
Alejandro Landero / FOTO: Instagram

Hace unos días, las redes sociales hicieron viral jun video que mostraba al actor Alejandro Landero en situación de calle, señalando que dormía sobre un camellón en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Tan solo habían pasado 48 horas, cuando exgalán de Televisa fue abordado por varios periodistas y, evidentemente molesto, contestó escueto a las preguntas de la prensa: dijo que se exageraron las cosas, que hace más de tres décadas que abandonó la actuación.

Foto embed
Alejandro Landero Rosa Salvaje - Instagram

Alejandro Landero aseguró que se trataba de una noticia mal informada; señaló que ya le han prestado una casa y pronto se irá a Puerto Vallarta.

El actor también aprovechó para aclarar la razón por la que se encontraba en su combi, la cual, según dijo, fue un desfase temporal durante una mudanza:

"Porque fue un desfase de tiempo, se tenía que dejar unas cosas, dejar una casa para irse a otra y se retrasó, eso fue todo."

Horas después, Alejandro Landero apareció en X y se mostró agradecido por la ayuda que hasta el momento había recibido. Según cuenta que quiere llegar a Puerto Vallarta para emprender un proyecto de concientización sobre las incapacidades visibles y no visibles, y neuro divergencias.

Asimismo, confesó tener autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).  

¿Qué sucedió?

Durante la tarde del domingo 19 de octubre, la cuenta en X @LaRomaMex publicó un video en el que se observa a Alejandro Landero sentado en una banca sobre el camellón de la calle Mazatlán, entre Agustín Melgar y Juan de la Barrera, en Condesa.

Lo acompaña su perro y a un costado yacen cuatro transportadoras, cubiertas con unas mantas, en las que resguarda sus gatos.

"Pido su apoyo, de la manera más atenta, para que alguien pudiera ayudar a nuestro vecino, el actor Alejandro Landero, pues está en situación de calle. De antemano, se los agradezco. Como dicen, hoy por mí, mañana por ti", se escucha decir a una mujer. A esa publicación se agregó la cuenta bancaria del actor, en caso de que alguien quisiera apoyarlo económicamente.

Afortunadamente, Alejandro Landero aseguró que se encuentra estable económicamente y que, aunque su carrera actoral terminó hace varias décadas, está tranquilo con su presente:

"Sí tengo dinero, ya todo bien. La carrera de actor se acabó hace 33 años, gracias."

Foto embed
Alejandro Landero - Facebook

En Portada

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas t
Nacionales

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas

06:56 PM, Oct 21
Guatemala se prepara para ingreso de primeros frentes fríost
Nacionales

Guatemala se prepara para ingreso de primeros frentes fríos

08:41 PM, Oct 21
Sub-17 de Guatemala conoce rivales de Clasificatorias 2026t
Deportes

Sub-17 de Guatemala conoce rivales de Clasificatorias 2026

07:03 PM, Oct 21
El Zoológico La Aurora rendirá homenaje a los animales que han partidot
Farándula

El Zoológico La Aurora rendirá homenaje a los animales que han partido

03:06 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes socialesEE.UU.#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos