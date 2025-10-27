Nelly Furtado se retira tras críticas a su físico

Hace unos meses, cuando Nelly Furtadoo regresó a los escenarios para actuar en el festival Boardmasters, en Cornwall, tuvo que enfrentarse a dañinos comentarios acerca de su cuerpo.
Luego de relanzar su carrera musical con sus antiguos hits y conectar con nuevas generaciones, ahora, de manera sorpresiva, la cantante decide despedirse de los escenarios.
Para muchos, la decisión de Nelly Furtado coincide o da por terminado un lapso de varios meses en los que fue objeto de ataques por su aumento de peso.
"25 años después del lanzamiento de mi primer disco, mi música ha llegado a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por ello", escribe la cantante.
"Que tanta gente redescubra mi música ha sido surrealista y alegre. Ha sido muy divertido aprovechar esta oportunidad, volver a subirme a los escenarios y ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música. Me ha hecho creer de verdad en la magia", explica.
Al hacer un recuento de lo significativo que ha sido para ella celebrar 25 años de su álbum debut Whoa, Nelly!, la cantante Nelly Furtado anunció que se despide del mundo de la música.
"Dejando todo esto de lado, he decidido alejarme de la actuación por ahora y dedicarme a otras actividades creativas y personales que considero más adecuadas para esta nueva etapa de mi vida. He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música, ya que siempre lo he considerado un hobby que tuve la suerte de convertir en mi profesión. Siempre me identificaré como compositora", puntualizó la artistas canadiense.
Duras críticas
El anuncio de Nelly Furtado se produce meses después de que su figura fuera criticada por troles en línea, tras una actuación en el festival Boardmasters.
La intérprete respondió posteriormente a las críticas en el Orgullo de Manchester, actuando en el evento con una camiseta extragrande que mostraba el cuerpo de una mujer con un top corto y una minifalda. Muchos interpretaron esta elección como una respuesta a quienes criticaban su físico.
A principios de este año, Nelly Furtado también compartió una selfi en bikini y dijo que estaba adoptando la "neutralidad corporal" como parte de su mentalidad de bienestar para 2025, y agregó que había encontrado una nueva confianza y amor propio a pesar de las crecientes presiones estéticas en su carrera.
Furtado saltó a la fama en 2000 con el exitoso sencillo I’m Like a Bird de su álbum debut Whoa! Nelly , que vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo.