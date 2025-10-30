Sean Diddy Combs Inicia Su Sentencia en Prisión: Detalles

Sean Diddy Combs llegó este jueves a la prisión federal de Nueva Jersey donde cumplirá su condena de cuatro años por transporte con fines de prostitución, según informaron múltiples fuentes a ABC News.
El rapero fue trasladado esta mañana del MDC-Brooklyn al FCI Fort Dix, la instalación que solicitó su equipo legal porque ofrece un tratamiento especial para problemas de drogadicción que, si se completa con éxito, podría reducir su condena.
Según las fuentes, Sean Diddy Combs no está alojado en la población general de la prisión, sino en la unidad especial del programa de drogas.
Mientras tanto, Combs solicita a un tribunal federal de apelaciones que acelere su apelación contra su condena por dos cargos relacionados con la prostitución, argumentando que podría terminar su condena en prisión antes de que su apelación sea escuchada en un plazo normal.
La abogada defensora Alexandra Shapiro señaló que Sena Diddy Combs ya ha cumplido aproximadamente 14 meses de su condena de 50 meses , y que no está claro cuánto tiempo adicional cumplirá finalmente debido a su posible elegibilidad para reducciones.
A principios de esta semana, la Oficina de Prisiones publicó la que la agencia cree que es la fecha de liberación del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, que está prevista para el 8 de mayo de 2028, aunque puede cambiar.
Apelará la condena
Sean Diddy Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución tras un juicio de ocho semanas en julio . El jurado absolvió a Combs de los cargos más graves de trata de personas y crimen organizado a los que se enfrentaba.
En su apelación, Combs planea argumentar ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que los fiscales aplicaron erróneamente la ley.
"La apelación de Sean impugnará el uso injusto de la Ley Mann, un estatuto infame con una historia sórdida, para procesarlo por relaciones sexuales con adultos que consintieron", dijo Shapiro.
Ha declarado que los cargos por los que fue condenado no deberían aplicarse porque no tenía ningún motivo económico para transportar a los acompañantes masculinos. En cambio, afirmó que quería verlos tener relaciones sexuales con sus novias.