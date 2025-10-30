 Sean Diddy Combs Inicia Su Sentencia en Prisión: Detalles
Farándula

Sean Diddy Combs comienza oficialmente su sentencia en prisión

El famoso rapero fue trasladado a una prisión federal para que cumpla su condena, mientras tanto sus abogados siguen apelando su salida.

Compartir:
Sean-Diddy-Combs-emisoras-unidas-octubre-2024.jpg,
Sean-Diddy-Combs-emisoras-unidas-octubre-2024.jpg / FOTO:

Sean Diddy Combs llegó este jueves a la prisión federal de Nueva Jersey donde cumplirá su condena de cuatro años por transporte con fines de prostitución, según informaron múltiples fuentes a ABC News. 

El rapero fue trasladado esta mañana del MDC-Brooklyn al FCI Fort Dix, la instalación que solicitó su equipo legal porque ofrece un tratamiento especial para problemas de drogadicción que, si se completa con éxito, podría reducir su condena. 

Según las fuentes, Sean Diddy Combs no está alojado en la población general de la prisión, sino en la unidad especial del programa de drogas.

Mientras tanto, Combs solicita a un tribunal federal de apelaciones que acelere su apelación contra su condena por dos cargos relacionados con la prostitución, argumentando que podría terminar su condena en prisión antes de que su apelación sea escuchada en un plazo normal.

La abogada defensora Alexandra Shapiro señaló que Sena Diddy Combs ya ha cumplido aproximadamente 14 meses de su condena de 50 meses , y que no está claro cuánto tiempo adicional cumplirá finalmente debido a su posible elegibilidad para reducciones.  

A principios de esta semana, la Oficina de Prisiones publicó la que la agencia cree que es la fecha de liberación del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, que está prevista para el 8 de mayo de 2028, aunque puede cambiar.  

Sean Diddy Combs fue atacado con un cuchillo en la garganta estando en prisión

El famoso magnate de la música, quien enfrentó un juicio por por tráfico sexual, sufrió un violento incidente en la cárcel mientras dormía.

Apelará la condena

Sean Diddy Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución tras un juicio de ocho semanas en julio . El jurado absolvió a Combs de los cargos más graves de trata de personas y crimen organizado a los que se enfrentaba. 

En su apelación, Combs planea argumentar ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que los fiscales aplicaron erróneamente la ley.   

"La apelación de Sean impugnará el uso injusto de la Ley Mann, un estatuto infame con una historia sórdida, para procesarlo por relaciones sexuales con adultos que consintieron", dijo Shapiro.  

Ha declarado que los cargos por los que fue condenado no deberían aplicarse porque no tenía ningún motivo económico para transportar a los acompañantes masculinos. En cambio, afirmó que quería verlos tener relaciones sexuales con sus novias.

En Portada

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos t
Deportes

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

01:36 PM, Oct 30
Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellanat
Nacionales

Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellana

01:05 PM, Oct 30
Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientost
Nacionales

Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientos

11:59 AM, Oct 30
Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbellt
Farándula

Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbell

11:31 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.LluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos