 Nicholas Hagen: Fotos Inéditas de Su Boda con la Selección
Farándula

Nicholas Hagen, de la Selección Nacional, comparte inéditas fotos de su boda

El guardameta guatemalteco y Maricarmen Ruiz se casaron en Columbus, Estados Unidos, por lo civil, el pasado 25 de octubre de 2025.

Nicholas Hagen se pierde lo que resta de la Copa Oro 2025 - FFG
Nicholas Hagen se pierde lo que resta de la Copa Oro 2025 / FOTO: FFG

Nicholas Hagen, futbolista de la Selección Nacional, compartió su emocionante paso en su vida personal al casarse con su pareja, Maricarmen Ruiz, en la ciudad de Columbus, Estados Unidos. 

A través de sus redes sociales, el guardameta guatemalteco publicó las imágenes de su boda civil, que se celebró el pasado 25 de octubre.

Cabe destacar que fue un momento lleno de alegría que ya ha generado numerosas felicitaciones entre sus seguidores. En cuanto al estilo del día, Nicholas Hagen optó por un look casual, reflejando su personalidad sencilla y relajada.  

Foto embed
Nicholas Hagen boda - Instagram

Maricarmen Ruiz, pareja del guatemalteco, luce un hermoso vestido sin mangas, ceñido al cuerpo, de falda corta, encima tiene otra falda de encaje transparente, que resalta el corte de la pieza. 

En el post donde reveló su enlace, el 3 de noviembre de 2025, escribió con orgullo: "Señor y Señora Hagen".

Foto embed
boda Nicholas Hagen - Instagram

Más detalles

El enlace matrimonial llega en un momento clave para Nicholas Hagen, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Selección de Guatemala. 

Su boda representa una etapa de madurez y estabilidad, justo cuando el equipo nacional se prepara para enfrentar un partido decisivo el próximo 13 de noviembre, en el que Guatemala se medirá ante Panamá.

Foto embed
boda nicholas hagen - Instagram

Muchos aficionados consideran que esta nueva etapa personal puede ser un impulso positivo para Nicholas Hagen, ya que su compromiso y felicidad fuera del campo podrían reflejarse en su rendimiento dentro de la cancha. 

Además, su unión con Maricarmen ha sido vista como un símbolo de amor, apoyo y compañerismo, valores que también caracterizan al deporte.  

Los atractivos jugadores de la Selección de Guatemala

Tras la victoria de la Selección, lo futbolistas Aarón Herrera, Rubio Méndez Rubin, José Carlos Pinto, Darwin Lom y Nicholas Hagen han acaparado la atención por su atractivo físico.

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaFutbol Guatemalteco#liganacional#64VueltaaGuateCorrupciónReal MadridSeguridad
