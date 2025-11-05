Nicholas Hagen: Fotos Inéditas de Su Boda con la Selección

Nicholas Hagen, futbolista de la Selección Nacional, compartió su emocionante paso en su vida personal al casarse con su pareja, Maricarmen Ruiz, en la ciudad de Columbus, Estados Unidos.
A través de sus redes sociales, el guardameta guatemalteco publicó las imágenes de su boda civil, que se celebró el pasado 25 de octubre.
Cabe destacar que fue un momento lleno de alegría que ya ha generado numerosas felicitaciones entre sus seguidores. En cuanto al estilo del día, Nicholas Hagen optó por un look casual, reflejando su personalidad sencilla y relajada.
Maricarmen Ruiz, pareja del guatemalteco, luce un hermoso vestido sin mangas, ceñido al cuerpo, de falda corta, encima tiene otra falda de encaje transparente, que resalta el corte de la pieza.
En el post donde reveló su enlace, el 3 de noviembre de 2025, escribió con orgullo: "Señor y Señora Hagen".
Más detalles
El enlace matrimonial llega en un momento clave para Nicholas Hagen, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Selección de Guatemala.
Su boda representa una etapa de madurez y estabilidad, justo cuando el equipo nacional se prepara para enfrentar un partido decisivo el próximo 13 de noviembre, en el que Guatemala se medirá ante Panamá.
Muchos aficionados consideran que esta nueva etapa personal puede ser un impulso positivo para Nicholas Hagen, ya que su compromiso y felicidad fuera del campo podrían reflejarse en su rendimiento dentro de la cancha.
Además, su unión con Maricarmen ha sido vista como un símbolo de amor, apoyo y compañerismo, valores que también caracterizan al deporte.