Miss Universo Investiga Insultos de Nawat a Fátima Bosch

El escándalo en torno a la participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 sigue escalando. Ahora, la organización Miss Universo México va con todo contra Nawat Itsaragrisil por haber insultado y humillado públicamente a la representante mexicana durante un evento oficial.
Se dio a conocer que el vicepresidente regional de la MUO y director nacional de la edición tailandesa del certamen enfrentará acciones legales luego del altercado que protagonizó hace unos días.
Así lo confirmó Raúl Rocha Cantú, presidente y copropietario de la Miss Universe Organization, quien aseguró que su equipo de abogados ha procedido con una denuncia formal en Tailandia.
"He comisionado a nuestro CEO, el señor Mario Búcaro, para que tenga las reuniones llegando a Tailandia. Desde ayer ya están en contacto con los abogados locales para todo lo que vayan a llevar a cabo y sugieran en lo que respecta a la parte jurídica y a la parte corporativa; además de las consecuencias que vayan a derivar de esta situación", dijo en entrevista para Multimedios.
El también dueño del grupo Legacy Holdings aclaró que, debido a la diferencia de horarios, la denuncia pudo haberse presentado entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, pero recalcó que la orden fue clara: "el proceso ya está en curso".
Lo que sucedió
Durante un acto preparatorio para el certamen, Nawat Itsaragrisil cuestionó públicamente a Fátima Bosch sobre una supuesta falta de participación en actividades promocionales del país anfitrión.
En el intercambio, Nawat Itsaragrisil llamó a la seguridad para que retirara a la concursante y la llamó "tonta" ("dumb-head"), lo que generó un fuerte rechazo por parte de otras candidatas y un incidente en vivo que se viralizó en redes.
En respuesta, la MUO anunció que restringirá considerablemente la participación de Nawat Itsaragrisil en los eventos del certamen y que su equipo legal abrirá acciones corporativas y legales por "conducta malintencionada" que pudo haber afectado la integridad del concurso.
La demanda representa tanto una cuestión de imagen institucional como de protección de derechos de las concursantes, ya que la MUO reafirmó que "a toda mujer en el mundo se le debe de respetar" en el marco de su plataforma.