 Jennifer López deslumbra con su atrevido vestido escotado
Farándula

Jennifer López a punto de mostrar de más con su escotadísimo vestido

La cantante deslumbró en la alfombra roja de los Governors Awards con un impresionante vestido efecto "cintura de avispa" que resaltaba sus atributos.

Compartir:
Jennifer López AMAs, Instagram
Jennifer López AMAs / FOTO: Instagram

Tal parecía que los cosés eran cosa del pasado; sin embargo, desde hace un par de años regresaron para protagonizar looks de impacto, como le ocurrió recientemente a Jennifer López.

Esta silueta atrevida y ultrafemenina lleva años explotando como una de las imprescindibles de los armarios más exigentes.

Basta con ver el look que ha lucido Jennifer López durante su paso por la alfombra roja en los Governors Awards 2025 para darse cuenta de que esta silueta es protagonista de grandes eventos de la temporada de premios.

Foto embed
Jennifer López - Facebook

La actriz deslumbró con un vestido alta costura otoño/invierno 2025 de Tamara Ralph que capturó todas las miradas desde el primer instante.

Se trata de una pieza romántica y muy femenina de escote palabra de honor con silueta corazón y cuerpo ajustado que destacó por varios motivos.

Foto embed
Jennifer López - Instagram

Por un lado, por contar con un panel central de terciopelo negro que delineaba una figura de reloj de arena; un contraste intensificado gracias al delicado marfil del resto del diseño que creó un efecto trampantojo de 'cintura de avispa'.

Además, la falda del vestido ha resultado especialmente llamativa por contar con un volumen majestuoso en color marfil que se abre desde la cintura y cae en amplios pliegues fluidos hasta el suelo.

Plan de sus hijos

Los mellizos de Jennifer López y Marc Anthony están a 3 meses de celebrar su cumpleaños número 18 y ya están listos para forjar sus propios caminos.

Recientemente, la cantante reflexionó sobre los planes universitarios de sus retoños y su inminente partida del hogar familiar y no pudo evitar ponerse sentimental.

En medio de la promoción de su película Kiss Of The Spider Woman, Jennifer López acudió al programa Live with Kelly and Mark y, entre otros temas, habló de la nueva e importante etapa que sus hijos están por iniciar. 

"Es una locura. Hoy visitamos universidades, entre la rueda de prensa y el estreno, y estamos visitando una universidad", contó la cantante, sin revelar detalles sobre las opciones académicas de Emme y Max.

"Está pasando: se van, se van, y es una locura", comentó la intérprete de On The Floor, dejando ver cierta sorpresa ante lo rápido que sus hijos crecieron.

Además, Jennifer admitió que la próxima partida de sus hijos le provoca sentimientos encontrados pues, aunque está feliz y emocionada por ellos, le resulta inevitable ponerse sensible al quedarse con el ‘nido vacío’.

Foto embed
hijos JLo - Instagram

En Portada

Presentan denuncia por construcción ilegal en cárcel Pavoncitot
Nacionales

Presentan denuncia por construcción ilegal en cárcel Pavoncito

10:01 AM, Nov 17
El PSG demanda a Mbappé y el jugador responde con una contrademandat
Deportes

El PSG demanda a Mbappé y el jugador responde con una contrademanda

10:08 AM, Nov 17
¿Cuándo llegará a Guatemala el equipo del FBI para buscar a reos fugados?t
Nacionales

¿Cuándo llegará a Guatemala el equipo del FBI para buscar a reos fugados?

11:16 AM, Nov 17
Estrenos de la semana: Wicked por siempre y Jujutsu Kaisen: Ejecución toman por asalto la cartelerat
Farándula

Estrenos de la semana: "Wicked por siempre" y "Jujutsu Kaisen: Ejecución" toman por asalto la cartelera

12:11 PM, Nov 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónSeguridad#liganacional#64VueltaaGuateMundial 2026Estados UnidosMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos