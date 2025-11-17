Jennifer López deslumbra con su atrevido vestido escotado

Tal parecía que los cosés eran cosa del pasado; sin embargo, desde hace un par de años regresaron para protagonizar looks de impacto, como le ocurrió recientemente a Jennifer López.
Esta silueta atrevida y ultrafemenina lleva años explotando como una de las imprescindibles de los armarios más exigentes.
Basta con ver el look que ha lucido Jennifer López durante su paso por la alfombra roja en los Governors Awards 2025 para darse cuenta de que esta silueta es protagonista de grandes eventos de la temporada de premios.
La actriz deslumbró con un vestido alta costura otoño/invierno 2025 de Tamara Ralph que capturó todas las miradas desde el primer instante.
Se trata de una pieza romántica y muy femenina de escote palabra de honor con silueta corazón y cuerpo ajustado que destacó por varios motivos.
Por un lado, por contar con un panel central de terciopelo negro que delineaba una figura de reloj de arena; un contraste intensificado gracias al delicado marfil del resto del diseño que creó un efecto trampantojo de 'cintura de avispa'.
Además, la falda del vestido ha resultado especialmente llamativa por contar con un volumen majestuoso en color marfil que se abre desde la cintura y cae en amplios pliegues fluidos hasta el suelo.
Plan de sus hijos
Los mellizos de Jennifer López y Marc Anthony están a 3 meses de celebrar su cumpleaños número 18 y ya están listos para forjar sus propios caminos.
Recientemente, la cantante reflexionó sobre los planes universitarios de sus retoños y su inminente partida del hogar familiar y no pudo evitar ponerse sentimental.
En medio de la promoción de su película Kiss Of The Spider Woman, Jennifer López acudió al programa Live with Kelly and Mark y, entre otros temas, habló de la nueva e importante etapa que sus hijos están por iniciar.
"Es una locura. Hoy visitamos universidades, entre la rueda de prensa y el estreno, y estamos visitando una universidad", contó la cantante, sin revelar detalles sobre las opciones académicas de Emme y Max.
"Está pasando: se van, se van, y es una locura", comentó la intérprete de On The Floor, dejando ver cierta sorpresa ante lo rápido que sus hijos crecieron.
Además, Jennifer admitió que la próxima partida de sus hijos le provoca sentimientos encontrados pues, aunque está feliz y emocionada por ellos, le resulta inevitable ponerse sensible al quedarse con el ‘nido vacío’.