Raschel Paz deslumbra en Preliminar de Miss Universo 2023

La madrugada de este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la competencia preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia y nuestra representante Raschel Paz deslumbró con sus looks.
El segundo evento oficial del certamen donde las 130 candidatas compiten de forma individual en la pasarela de traje de baño y vestido de noche.
El primero fue la competencia de trajes nacionales, donde Raschel Paz presentó un traje inspirado en la ciudad de Quetzaltenango, celebrado en las primeras horas de este miércoles.
Raschel Paz salió a la pasarela luciendo un traje de baño de dos piezas en un tono celeste brillante, proyectando seguridad en cada paso. Llevaba un pañuelo alrededor del cuello, que luego retiró para complementar su presentación, manteniendo una presencia firme y segura en todo momento.
- "Extraordinaria Guatemala! ????"
- "Raschel, eres increíble callando bocas como siempre! ??? ¡Guatemala está contigo!"
- "Cuerpazo, presencia y confianza ? Raschel dándolo todo"
- "Lo hiciste. Perfecto ?? reina ❤️"
- "Cuerpazo! ?? lo hizo muy bien", fueron algunos de los comentarios
Las participantes se encuentran realizando la pasarela de vestidos de noche. En unos momentos estará participando Raschel Paz.
Más detalles
Durante la preliminar también se llevará a cabo la presentación de Beyond the Crown Advocacy (Más allá de la defensa de la Corona), un espacio donde las delegadas comparten ideas que buscan crear un impacto real y duradero apoyando distintas causas.
R’Bonney Gabriel, la presentadora del evento y Miss Universe 2022, compartió que las 29 mujeres con los más altos puntajes promedio de las 4 competencias, incluyendo la entrevista a puerta cerrada con el jurado, serán seleccionadas en el top 29 durante la competencia final.
A través de los votos del público en la app de Miss Universe se seleccionará a la candidata que completará el top 30 y será nombrada como la ganadora del People’s Choice Award.
Las votaciones para apoyar a Raschel Paz ya se encuentran disponibles dentro de la aplicación oficial de Miss Universe.
Los fans pueden apoyarla en seis competencias diferentes: Miss Simpatía, Mejor Piel, Mejor Vestido de Noche, Mejor Traje Nacional, la Más Fotogénica y la Elección del Público.
Sigue estos pasos para votar por la candidata guatemalteca:
- Descarga la aplicación Miss Universe en tu teléfono móvil.
- Una vez hayas creado tu cuenta, en el menú inferior, selecciona la opción "Vote".
- Elige la competencia en la que deseas participar.
- Busca la fotografía de Raschel Paz o el nombre Guatemala.
- Selecciona la forma de votación:Ver un anuncio para obtener un voto gratisPago directo, que requiere ingresar tu información de pago. En esta opción podrás seleccionar la cantidad de votos, confirmar la información y listo, ya habrás votado.
- Ver un anuncio para obtener un voto gratis
- Pago directo, que requiere ingresar tu información de pago. En esta opción podrás seleccionar la cantidad de votos, confirmar la información y listo, ya habrás votado.