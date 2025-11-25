 Video Viral: Alejandro Fernández Ebrio en Concierto
Farándula

Se hace viral video de Alejandro Fernández en estado de ebriedad en pleno concierto

El cantante mexicano fue en estado inconveniente durante su presentación en el Palenque de Querétaro.

Alejandro Fernández, Instagram
Alejandro Fernández / FOTO: Instagram

Alejandro Fernández está de nuevo en el ojo del huracán tras su presentación en la Feria Ganadera de Querétaro, durante el fin de semana.

El cantante, conocido como El Potrillo, ofreció un show que lejos de gustar, ha provocado decenas de reacciones y se ha vuelto viral por las razones equivocadas.

Las imágenes difundidas masivamente en plataformas como X (antes Twitter) ha desatado una ola de críticas, pues el cantante luce visiblemente desorientado.

Se rumora que Alejandro Fernández estaba en aparente estado de ebriedad sobre el escenario. 

De acuerdo con algunos internautas que se encontraban en el espectáculo, notaron que conforme avanzó el show, el famoso tuvo un extraño comportamiento, como movimientos titubeantes, mirada perdida y dificultad para articular algunas frases.

La controversia se intensificó cuando él parece hacer un esfuerzo para contener las náuseas, lo que ha revivido las viejas especulaciones sobre sus hábitos en público. El video se viralizó y desató opiniones encontradas en redes sociales.

En uno de los clips que fueron compartidos en redes sociales se observa a Alejandro Fernández un poco desorientado, tratando de mantener el equilibrio; en otro momento, aparece inclinado hacia adelante, como si intentara contener el malestar.

Críticas por su falta de respeto

Esta no es la primera vez que Alejandro Fernández se ve envuelto en una controversia por su apariencia en los escenarios, y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, siendo duramente críticos. 

Gran parte de los comentarios se enfocaron en el alto costo de los boletos frente al supuesto desempeño del artista.

"La gente pagando boletos cada vez más caros para verlos y les vale una chinga*a el respeto al público", sentenció un internauta.

Foto embed
Alejandro Fernández - Instagram

Algunos usuarios hicieron referencia directa a un patrón de comportamiento en los conciertos, sugiriendo un consumo excesivo de alcohol durante el show:

"Se sabe que entre canción y canción toma tequila y pues más temprano o más tarde termina borracho... lamentable," se lee en X.

Incluso hubo quienes compartieron anécdotas previas, reforzando la teoría de sus polémicos shows. "Una sola vez fui a verlo y nunca más perdería ni mi tiempo o dinero. Salió tan borracho que interpretó dos canciones y tuvieron que sacarlo del escenario de a cuervito".

Hasta el momento, ni Alejandro Fernández ni su equipo de trabajo han emitido una declaración oficial para responder a las críticas o aclarar la situación.

