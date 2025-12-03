 La Toya Jackson Impacta con Fotos de Su Cambiante Figura
Farándula

La Toya Jackson irreconocible tras compartir fotos extremadamente delgada

La hermana de Michael Jackson compartió un video que encendió las alertas debido a su apariencia física.

La Toya y Michael, Facebook
La Toya y Michael / FOTO: Facebook

La Toya Jackson desató un debate entre sus seguidores tras publicar un video en su cuenta de Instagram donde luce una figura notablemente más delgada.

La artista de 69 años, integrante de la famosa familia Jackson y recordada por éxitos como Heart Don’t Lie, compartió tres imágenes en las que aparece posando con pantalones negros ajustados y una camiseta roja de manga larga.  

"¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! ¡Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor!", escribió en la publicación.

Sus seguidores mostraron su alarma debido a su complexión "alarmantemente delgada"; incluso, le preguntaron si estaba bien tras las imágenes dadas a conocer en sus redes sociales.  

Entre los usuarios, una persona comentó: "Por favor, no sean crueles. Creo que La Toya está teniendo algunos problemas de salud", mientras que otro añadió: "Ignorar el hecho de que alguien está muy enfermo y necesita ayuda no es lo más amoroso ni atento que se puede hacer".

Un tercer fan señaló: "Siempre ha sido menuda, pero estoy empezando a preocuparme por ella. Espero que esté bien". Sin embargo, otros defendieron a la cantante, asegurando que su complexión delgada ha sido constante a lo largo de su carrera. 

La Toya Jackson atribuye su peso actual a una estricta alimentación basada en vegetales orgánicos y afirmó que mantiene evaluaciones clínicas frecuentes para asegurar un estilo de vida saludable. 

Su vida y carrera

La Toya Jackson es una cantante y activista estadounidense. Es la quinta y mediana hija de diez hijos de la familia Jackson.

Comenzó a participar en espectáculos musicales dirigidos por sus hermanos a principios de la década de 1970 y tenía aspiraciones más allá de la música, pero la intromisión de su padre influyó en su decisión de seguir una carrera. 

La Toya Jackson - Instagram

La carrera musical de La Toya Jackson prosiguió hasta bien entrada la década de 1980 y continuó hasta la de 1990. Su mánager, Jack Gordon , la obligó a casarse. Jackson ha declarado que la maltrataba y amenazaba no solo la vida a ella, sino también a la de su hermana Janet y su hermano Michael Jackson. Con la ayuda de su hermano Randy Jackson , escapó de Gordon y solicitó el divorcio.

Jackson tenía una relación especial con su hermano Michael . Tras su muerte, La Toya declaró que había sido asesinado. Presentó acusaciones contra su padre, Joe Jackson, que fueron negadas por la familia. Sus acusaciones de abuso, tanto sexual como doméstico, se sumaron a las crecientes denuncias contra el patriarca Jackson.

La Toya Jackson y Janet Jackson - Instagram

