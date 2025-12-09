 Clarissa Molina: Su Enamoramiento por Guatemala Revelado
Farándula

Clarissa Molina revela que se quedó enamorada de Guatemala

La presentadora de "El Gordo y La Flaca" estuvo en el país para cubrir el concierto de Ricardo Arjona y según reveló en sus redes que su experiencia fue maravillosa.

Compartir:
Clarissa Molina, Instagram
Clarissa Molina / FOTO: Instagram

Clarissa Molina sorprendió a sus seguidores al compartir en su Instagram imágenes de su reciente estadía en Guatemala, donde mostró su admiración por la cultura, la arquitectura colonial y el espíritu del país.

La presentadora dominicana, reconocida por su trabajo en el programa El Gordo y La Flaca, arribó al país el pasado 4 de diciembre para asistir a la Residencia de Ricardo Arjona.

"Que maravilloso fue conocerte Guatemala ???Gracias @ricardoarjona y todo su equipo por invitarnos a no solo su show espectacular en tu residencia, pero también a conocer la tierra que te vio nacer, su gastronomía, cultura y los corazones de todos los guatemaltecos.

Gracias por sacar unos minutos en medio de lo show para dedicarnos unas palabras?. ?? Nos vemos en Estados Unidos el próximo año!!!", escribió.

Sin embargo, su experiencia no se quedó ahí, pues Clarissa Molina realizó una cobertura completa para el programa de Univisión sobre el concierto de Ricardo Arjona.

"Nos encontramos con país lleno de cultura, de comida espectacular, su gastronomía, o sea tiene más de 28 cultura dentro de Guatemala.  Y Ricardo Arjona dio el show que todo fanático quiere ver", expresó durante la transmisión del programa.

Clarissa Molina mostró la experiencia de los fans antes del show, entrevistó a algunos seguidores y también a personas del equipo del cantautor guatemalteco. 

Luego mostró las palabras que Arjona le expresó durante una pausa del show, donde él le agradeció por darle visibilidad a una país tan hermoso como Guatemala.

Su paso por Miss Universo

Clarissa Molina fue coronada como Miss Universe República Dominicana 2015 en su país natal, en donde representó a la provincia de Espaillat.

Con ello obtuvo el pase para la competencia de Miss Universe que se realizó el 20 de diciembre de 2015 en The AXIS, en Las Vegas, Nevada. Clarisa figuró en el Top 10, pero no logró pasar al Top 3. 

Foto embed
Miss Universo Clarissa Molina - Instagram

Aquel año la final se llenó de controversia cuando Steve Harvey, host de la noche, mencionó a Ariadna Gutiérrez, Miss Universe Colombia, como la ganadora.

Segundos después aseguró que había cometido un error y que la verdadera ganadora era Pia Wurtzbach de Filipinas, situando a Ariadna como primera finalista. Paulina Vega, Miss Universe 2014, le retiró la corona a la colombiana para ponérsela a su verdadera sucesora.

Foto embed
Clarissa Molina - Instagram

En Portada

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodast
Nacionales

Verifican ingreso no autorizado a oficina del diputado Nery Rodas

10:52 AM, Dic 09
Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemalat
Deportes

Prensa internacional opina sobre la continuidad de Tena con Guatemala

10:35 AM, Dic 09
Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masaguat
Nacionales

Coordinan seguridad para el velorio del alcalde de Masagua

09:17 AM, Dic 09
Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracranealt
Farándula

Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracraneal

09:04 AM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos