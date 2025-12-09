Clarissa Molina: Su Enamoramiento por Guatemala Revelado

Clarissa Molina sorprendió a sus seguidores al compartir en su Instagram imágenes de su reciente estadía en Guatemala, donde mostró su admiración por la cultura, la arquitectura colonial y el espíritu del país.
La presentadora dominicana, reconocida por su trabajo en el programa El Gordo y La Flaca, arribó al país el pasado 4 de diciembre para asistir a la Residencia de Ricardo Arjona.
"Que maravilloso fue conocerte Guatemala ???Gracias @ricardoarjona y todo su equipo por invitarnos a no solo su show espectacular en tu residencia, pero también a conocer la tierra que te vio nacer, su gastronomía, cultura y los corazones de todos los guatemaltecos.
Gracias por sacar unos minutos en medio de lo show para dedicarnos unas palabras?. ?? Nos vemos en Estados Unidos el próximo año!!!", escribió.
Sin embargo, su experiencia no se quedó ahí, pues Clarissa Molina realizó una cobertura completa para el programa de Univisión sobre el concierto de Ricardo Arjona.
"Nos encontramos con país lleno de cultura, de comida espectacular, su gastronomía, o sea tiene más de 28 cultura dentro de Guatemala. Y Ricardo Arjona dio el show que todo fanático quiere ver", expresó durante la transmisión del programa.
Clarissa Molina mostró la experiencia de los fans antes del show, entrevistó a algunos seguidores y también a personas del equipo del cantautor guatemalteco.
Luego mostró las palabras que Arjona le expresó durante una pausa del show, donde él le agradeció por darle visibilidad a una país tan hermoso como Guatemala.
Su paso por Miss Universo
Clarissa Molina fue coronada como Miss Universe República Dominicana 2015 en su país natal, en donde representó a la provincia de Espaillat.
Con ello obtuvo el pase para la competencia de Miss Universe que se realizó el 20 de diciembre de 2015 en The AXIS, en Las Vegas, Nevada. Clarisa figuró en el Top 10, pero no logró pasar al Top 3.
Aquel año la final se llenó de controversia cuando Steve Harvey, host de la noche, mencionó a Ariadna Gutiérrez, Miss Universe Colombia, como la ganadora.
Segundos después aseguró que había cometido un error y que la verdadera ganadora era Pia Wurtzbach de Filipinas, situando a Ariadna como primera finalista. Paulina Vega, Miss Universe 2014, le retiró la corona a la colombiana para ponérsela a su verdadera sucesora.