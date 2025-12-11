Filtran fotos de los restos de Jenni Rivera con su familia

A más de 13 años de la trágica muerte de la cantante Jenni Rivera, conocida como La Diva de la Banda, han surgido imágenes inéditas del día en que su familia recibió sus restos, generando un fuerte impacto mediático y emocional.
Las fotografías, que hasta ahora habían permanecido en la esfera privada de los Rivera, fueron publicadas recientemente por Lupillo Rivera, hermano de la cantora.
En ellas se ve el momento íntimo en que la familia afrontó la dolorosa realidad tras el accidente aéreo que le costó la vida el 9 de diciembre de 2012.
Según los relatos que acompañan estas imágenes, los hermanos Juan, Gustavo y Lupillo sostienen la pequeña urna que contenía los restos de Jenni Rivera, en un momento de profundo dolor y recogimiento familiar.
Estas escenas, nunca antes divulgadas, muestran una faceta privada de la tragedia que marcó para siempre a los Rivera.
Lupillo ha explicado que la publicación de estas fotos forma parte de un proceso personal de sanación y también una forma de compartir con el público la dimensión emocional real que vivieron tras la pérdida de Jenni Rivera.
Además reveló que él, Juan y Gustavo Rivera decidieron documentar el instante en que les entregaron los restos de Jenni en Monterrey, un momento que describió como devastador pero necesario para la familia:
"Nos entregaron los restos de Jenni ya embalsamados en una caja chiquita. Nos tomamos una fotografía en la que estamos besando los tres hermanos. La transportamos en una carroza que yo personalmente manejé para celebrar una pequeña ceremonia religiosa en una capilla de San Nicolás, Nuevo León", dijo
Más detalles
Lupillo Rivera abrió su corazón en su autobiografía donde expresa que, pese a los años, aún carga con dudas, dolor y reflexiones profundas sobre lo ocurrido con la muerte de Jenni Rivera.
Estas imágenes han generado una respuesta mixta entre los seguidores de la artista. Por un lado, muchos han expresado empatía y reconocimiento hacia la familia Rivera por su valentía al hacer públicos estos recuerdos sensibles.
Por otro, algunos opinan que la difusión de fotografías tan personales podría reabrir heridas tanto para la familia como para los fans que todavía sienten el peso de la ausencia de Jenni Rivera.
Jenni Rivera, quien falleció a los 43 años en el accidente de avión cerca de Iturbide, Nuevo León, dejó un legado musical profundo en el género regional mexicano y un impacto duradero entre sus seguidores en México y Estados Unidos.