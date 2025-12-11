 Filtran fotos de los restos de Jenni Rivera con su familia
Farándula

Filtran fotos de los restos de Jenni Rivera en los brazos de Lupillo y sus hermanos

La cantante falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo, poco después de dar un concierto en Monterrey.

Compartir:
Lupillo Y Jenni, Instagram
Lupillo Y Jenni / FOTO: Instagram

A más de 13 años de la trágica muerte de la cantante Jenni Rivera, conocida como La Diva de la Banda, han surgido imágenes inéditas del día en que su familia recibió sus restos, generando un fuerte impacto mediático y emocional.

Las fotografías, que hasta ahora habían permanecido en la esfera privada de los Rivera, fueron publicadas recientemente por Lupillo Rivera, hermano de la cantora.

En ellas se ve el momento íntimo en que la familia afrontó la dolorosa realidad tras el accidente aéreo que le costó la vida el 9 de diciembre de 2012.

Según los relatos que acompañan estas imágenes, los hermanos Juan, Gustavo y Lupillo sostienen la pequeña urna que contenía los restos de Jenni Rivera, en un momento de profundo dolor y recogimiento familiar.

Estas escenas, nunca antes divulgadas, muestran una faceta privada de la tragedia que marcó para siempre a los Rivera. 

Lupillo ha explicado que la publicación de estas fotos forma parte de un proceso personal de sanación y también una forma de compartir con el público la dimensión emocional real que vivieron tras la pérdida de Jenni Rivera.

Además reveló que él, Juan y Gustavo Rivera decidieron documentar el instante en que les entregaron los restos de Jenni en Monterrey, un momento que describió como devastador pero necesario para la familia:

"Nos entregaron los restos de Jenni ya embalsamados en una caja chiquita. Nos tomamos una fotografía en la que estamos besando los tres hermanos. La transportamos en una carroza que yo personalmente manejé para celebrar una pequeña ceremonia religiosa en una capilla de San Nicolás, Nuevo León", dijo

Foto embed
Lupillo restos Jenni Rivera - Instagram
Foto embed
Lupillo y Jenni Rivera - Instagram

Más detalles

Lupillo Rivera abrió su corazón en su autobiografía donde expresa que, pese a los años, aún carga con dudas, dolor y reflexiones profundas sobre lo ocurrido con la muerte de Jenni Rivera.

Estas imágenes han generado una respuesta mixta entre los seguidores de la artista. Por un lado, muchos han expresado empatía y reconocimiento hacia la familia Rivera por su valentía al hacer públicos estos recuerdos sensibles.

Por otro, algunos opinan que la difusión de fotografías tan personales podría reabrir heridas tanto para la familia como para los fans que todavía sienten el peso de la ausencia de Jenni Rivera.

Jenni Rivera, quien falleció a los 43 años en el accidente de avión cerca de Iturbide, Nuevo León, dejó un legado musical profundo en el género regional mexicano y un impacto duradero entre sus seguidores en México y Estados Unidos.

En Portada

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizón

10:37 AM, Dic 11
Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogadot
Nacionales

Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogado

10:18 AM, Dic 11
Carlos Ruiz: En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficiost
Deportes

Carlos Ruiz: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios"

09:11 AM, Dic 11
Actriz de La maravillosa Sra. Maisel muere tras ser arrollada por un autot
Farándula

Actriz de "La maravillosa Sra. Maisel" muere tras ser arrollada por un auto

08:39 AM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos