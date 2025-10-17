Lupillo Rivera demanda a Belinda: detalles de la contrademanda

Luego de que se diera a conocer que Belinda realizó una demanda ante la fiscalía de México, en contra de Lupillo Rivera, por supuesta "violencia digital y mediática" tras la publicación de su libro autobiográfico ‘Tragos Amargos’, ahora él le respondió.
El cantante la contrademandó por presunta falsedad en sus declaraciones. En su cuenta oficial de Instagram de Rivera en donde se publicó un comunicado que confirmó las acciones legales que el intérprete está ejerciendo en contra de Belinda.
Después de recibir una "llamada de atención" de la Fiscalía CDMX a nombre de Belinda Peregrín Schüll, el cantante de corridos también tomó acciones legales este jueves.
A través de un comunicado por el bufete de abogados Grupo Beceiro, donde los abogados Mariana Gutiérrez y Alonso Beceiro, representantes legales del famoso, informan del inicio de acciones legales contra la cantante de "Cactus".
"El señor Guadalupe Rivera Saavedra, conocido artísticamente como ‘LUPILLO RIVERA’, ha conformado un amplio grupo de abogados (...) con el propósito de emprender las acciones jurídicas correspondientes en contra de la señorita Belinda Peregrín Schull, conocida bajo el nombre artístico de ‘BELINDA’", explica el texto.
Dicha contrademanda es para hacer frente a las declaraciones y acusaciones, presuntamente falsas, en contra de Lupillo Rivera, como violencia en diferentes niveles, además de aclarar y deslindar responsabilidades de su representado, pues "afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera".
Aunque no se mencionó algún delito en particular, sí especificaron que, para defender los intereses del cantante lo harán apegándose al marco jurídico vigente y en espera de que la ley se cumpla.
Declaraciones
Antes de que fuera emitido el comunicado, Alonso Beceiro ofreció entrevistas a diversos medios locales, entre ellos a Gustavo Adolfo Infante y para su programa De Primera Mano, donde habló sobre la situación legal de su cliente.
El abogado también aseveró que Belinda busca negar su relación con Lupillo debido a: "Por una situación de discriminación, es decir, porque Lupillo no cumple con su criterio actual, criterios físicos, de color que ella preferiría, coloca la situación en un escenario muy delicado".
La polémica entre Belinda y Lupillo Rivera llega al ámbito legal luego de que ella presentara una denuncia en su contra por violencia digital y mediática.
Estas acciones legales se producen días después de que el hermano de Jenni Rivera lanzara su autobiografía, "Tragos amargos", donde narró detalles privados del romance que comenzó en 2019, cuando ambos participaron en "La Voz".
Además de la difusión reciente de un video e imágenes donde ambos aparecen bailando y conviviendo.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió otorgarle medidas de protección a favor de Belinda que incluyen la prohibición para Lupillo Rivera de acercarse o comunicarse con la cantante, realizar cualquier conducta ofensiva y se le pide eliminar de las redes sociales todos los contenidos en los que hable de ella.