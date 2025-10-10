 Belinda Denuncia a Lupillo Rivera por Violencia: Detalles
Farándula

Belinda presenta denuncia contra Lupillo Rivera por violencia

Las acciones legales se producen días después de que el cantante lanzara su autobiografía, "Tragos amargos", donde narró detalles privados de su romance con Belinda.

Belinda y Lupillo Rivera, Instagram
Belinda y Lupillo Rivera / FOTO: Instagram

La polémica entre Belinda y Lupillo Rivera llega al ámbito legal luego de que ella presentara una denuncia en su contra por violencia digital y mediática. 

Estas acciones legales se producen días después de que el hermano de Jenni Rivera lanzara su autobiografía, "Tragos amargos", donde narró detalles privados del romance que comenzó en 2019, cuando ambos participaron en "La Voz".

Además de la difusión reciente de un video e imágenes donde ambos aparecen bailando y conviviendo. Fue entonces que Belinda inició un proceso legal formal contra el hermano de Jenni Rivera.

Foto embed
Belinda demanda a Lupillo rivera - Instagram

De acuerdo al comunicado oficial publicado por el despacho Maceo, Torres & Asociados, la difusión de material y declaraciones por parte de Lupillo Rivera constituye un acto que afecta no solo su imagen profesional, sino que vulnera su privacidad.

Ya que la exposición y el tratamiento de información considerada confidencial configuran agresiones en el entorno digital y mediático, prácticas tipificadas como violencia en varias legislaciones mexicanas.

El comunicado oficial de los abogados de Belinda Peregrin Schüll subraya que la condición de figura pública no justifica en ningún caso la utilización de su imagen ni la exposición de su esfera privada sin un consentimiento expreso.

"Con estas acciones se busca sentar un precedente jurídico firme, que reafirme que la imagen, la vida privada y la libertad de las mujeres no se negocian ni se explotan. Atentamente, Belinda Peregrin Schüll", se lee en la página oficial de la firma.  

Salen a luz video comprometedor de Belinda y Lupillo Rivera y ella luce incómoda

En redes sociales circula un video nunca antes visto que muestra a Lupillo sosteniéndola por la cintura mientras Belinda intenta alejarlo.

Medidas de protección 

Se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió otorgarle medidas de protección favor de Belinda incluyen la prohibición para Lupillo Rivera de acercarse o comunicarse con la cantante, realizar cualquier conducta ofensiva y se le pide eliminar de las redes sociales todos los contenidos en los que hable de ella.

Estas disposiciones se entregaron luego de que el 2 de octubre se formalizara la denuncia ante la instancia correspondiente, que determinó otorgar resguardo legal a la artista.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha hablado al respecto; sin embargo, en una entrevista que ofreció anteriormente al programa "Ventaneando" aseguró que no tenía miedo a ser demandado: "yo no le pido permiso a nadie", dijo.

