 Nick Reiner Arrestado por Asesinato de Rob Reiner y su esposa
Farándula

Arrestan a Nick Reiner tras el asesinato de sus padres Rob Reiner y Michele

Los cuerpos del director y la fotógrafa aparecieron el domingo en su casa de Los Ángeles, según reveló la policía fueron degollados tras una aparente discusión.

Rob Reiner, Instagram
Rob Reiner / FOTO: Instagram

Nick Reiner, el hijo mediano del matrimonio formado por el cineasta Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Reiner, ha sido detenido e el domingo por la noche.

El famoso director fue degollado en su casa de Los Ángeles junto a su mujer, Michele Reiner, de acuerdo al portal TMZ.

El hijo de la pareja, un joven de 32 años con problemas de drogas y salud mental en el pasado, ha sido detenido por la policía y está en prisión bajo fianza de cuatro millones de dólares.

Rob Reiner, de 78 años y conocido director de La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, y su esposa, Michele, de 68, fueron encontrados en su casa de Brentwood, un lujoso barrio de Los Ángeles, en la tarde del domingo 14 de diciembre. Habían sido acuchillados.

Su hija menor Romy encontró sus cuerpos. La policía tiene abierta una investigación por asesinato y los detectives han pasado toda la noche en el lugar del crimen, en la avenida Chadbourne, al oeste de Los Ángeles.  

 Aún no hay una explicación oficial de lo sucedido en casa de los Reiner el domingo por la noche, pero se habla de una discusión previa a los apuñalamientos.

Más detalles

Nick Reiner ha lidiado con las adicciones durante toda su vida. Desde que era poco más que un niño, empezó a consumir sustancias; con 15 años ya entró en rehabilitación.

Se alejó de sus padres y llegó a vivir en la calle durante temporadas. Desde hace más de una década, volvía a estar conectado con su familia; de hecho, escribió un libro de su experiencia.

Foto embed
Rob Reiner y su familia - Instagram

Rob Reiner y su hijo habían trabajado juntos en una película, Being Charlie, basada en la experiencia de Nick con la adicción a la heroína.

Según la web TMZ, los tres, Rob, Michele y Nick, estuvieron juntos el sábado en la fiesta de Navidad que celebró en la ciudad el actor y comediante Conan O’Brien, amigo de la familia.

En ella, los dos hombres tuvieron una discusión elevada de tono, tanto que hizo que muchos de los presentes se giraran a escucharlos. Poco después, el matrimonio abandonó la fiesta .

