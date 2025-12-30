Costumbres Peculiares de Año Nuevo en Todo el Mundo

Con el inicio del Año Nuevo 2026, millones de personas alrededor del mundo se preparan para despedir el ciclo que termina y dar la bienvenida al que comienza.
Más allá de las celebraciones tradicionales, en muchos países persisten rituales y cábalas poco comunes, cargadas de simbolismo y creencias ancestrales.
Para recibir el Año Nuevo, diversas culturas mantienen costumbres inusuales que van desde arrojar muebles hasta dormir en cementerios. Estas son algunas de las costumbres más extrañas registradas.
Tradiciones de Destrucción y Ruido
Dinamarca: La gente arroja platos viejos contra las puertas de sus amigos y familiares; se cree que cuantos más platos rotos haya en la entrada, más suerte y amigos tendrás. También es común saltar desde una silla a la medianoche para "saltar" literalmente al Año Nuevo.
Sudáfrica (Johannesburgo): En algunas zonas, existe la costumbre de arrojar muebles viejos por la ventana para simbolizar que se deshacen de lo viejo para dejar entrar lo nuevo.
Irlanda: Se golpean las paredes de la casa con pan para ahuyentar a los malos espíritus y asegurar que no falte comida.
Puerto Rico: Algunas personas lanzan cubos de agua o incluso sillas por la ventana para limpiar las energías negativas.
Rituales con Comida y Objetos
Rusia: Es tradición escribir un deseo en un papel, quemarlo, verter las cenizas en una copa de champaña y beberlo antes de las 12:01.
Estonia: Para asegurar abundancia, algunas personas intentan comer siete, nueve o doce veces el día de Año Nuevo, ya que estos números se consideran de buena suerte.
Grecia: Se cuelga una cebolla en la puerta de entrada como símbolo de renacimiento y crecimiento para el hogar.
Suiza: Existe la curiosa costumbre de dejar caer una cucharada de crema batida al suelo para atraer la riqueza y la paz.
Costumbres Espirituales y de Predicción
- Chile (Talca): Cientos de personas celebran la llegada del año en el cementerio municipal para acompañar a sus seres queridos fallecidos.
- Finlandia: Se vierte metal fundido (estaño) en un cubo de agua fría; la forma que adquiere al solidificarse se utiliza para predecir el futuro de la persona en el año que comienza.
- Rumania: Los agricultores intentan hablar con sus animales; se dice que si los animales responden, el granjero tendrá mala suerte, pero si guardan silencio, el año será próspero.
- Panamá y Ecuador: Se queman muñecos llamados monigotes o "años viejos" que representan personajes famosos o políticos para purificar el pasado antes de que comience el nuevo ciclo.
