Artistas Mejor Pagados de 2025 Según Forbes: Top 10 Revelado

La industria musical mundial vivió un momento excepcional en 2025, con una selecta lista de artistas que concentraron ingresos millonarios y consolidaron el predominio de los shows en vivo, las estrategias de streaming y las grandes transacciones por derechos de catálogos.
Según el ranking anual de Forbes, los 10 artistas mejor pagados del año sumaron buena parte de los USD 1.900 millones generados entre los 25 artistas con mayores ganancias, reflejando una tendencia marcada por actuaciones internacionales y monetización de su propiedad intelectual.
Las giras masivas continuaron como el principal impulso económico para las grandes figuras. The Weeknd se posicionó en la cima gracias a ingresos de USD 298 millones, impulsados por su gira "After Hours Til Dawn", que superó los USD 1.000 millones en ingresos brutos.
Por su parte, Taylor Swift alcanzó el segundo puesto con USD 202 millones, con su álbum "The Life of a Showgirl", el mejor vendido del año, y un acuerdo exclusivo con Disney+ valuado en USD 80 millones.
La cantante también obtuvo beneficios adicionales al recomprar las grabaciones maestras de sus primeros seis discos por casi USD 360 millones.
Beyoncé no se quedó atrás y con la gira "Cowboy Carter Tour" marcó un récord histórico para el género country, generando USD 407,6 millones en solamente 32 conciertos. Esto le permitió entrar en el reducido grupo de artistas multimillonarios dentro de la música.
En el cuarto puesto, Kendrick Lamar logró USD 109 millones, impulsado por su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX que atrajo a 133,5 millones de espectadores y por la gira Grand National Tour junto a SZA, la más taquillera entre giras co-encabezadas.
Estrellas latinas entre los más exitosos
Shakira y Coldplay compartieron el siguiente peldaño, ambos con ingresos de USD 105 millones. La artista colombiana rompió records con el tour "Las Mujeres Ya No Lloran", alcanzando USD 327,4 millones en recaudación y estableciéndose como la gira femenina latina más exitosa, de acuerdo a Forbes y Billboard.
Coldplay, en tanto, continuó con su gira "Music of the Spheres", sumando alrededor de USD 375 millones solo en 2025, con presentaciones en múltiples continentes.
Drake sostuvo su presencia en el top 10 con USD 78 millones, gracias a conciertos internacionales, colaboraciones y un potente catálogo de ocho álbumes que sigue generando ganancias importantes en streaming.
Chris Brown y Zach Bryan también se destacaron, con ingresos de USD 74 millones y USD 70 millones respectivamente.
En el décimo escalón, Bad Bunny sumó USD 66 millones, apoyado en su residencia en Puerto Rico y su reinado en Spotify como el artista global más escuchado con 19,8 mil millones de reproducciones, generando cerca de USD 30 millones solo por streaming.
El listado completo de los artistas con mayores ingresos
- Post Malone — USD 62 millones
- Ed Sheeran — USD 60 millones
- Tyler, The Creator — USD 53 millones
- Metallica — USD 53 millones
- Lady Gaga — USD 52 millones
- Billie Eilish — USD 52 millones
- Imagine Dragons — USD 48 millones
- Dua Lipa — USD 44 millones
- Linkin Park — USD 36 millones
- SZA — USD 34 millones
- Morgan Wallen — USD 33 millones
- Bruno Mars — USD 31 millones
- Sabrina Carpenter — USD 29 millones
- Andrea Bocelli — USD 25 millones
- Iron Maiden — USD 25 millones