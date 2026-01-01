Deanna Melillo Brilla en Año Nuevo con Sexy Escote

Deanna Melillo volvió a acaparar miradas y conversación en redes sociales tras compartir una serie de fotografías en las que luce un vestido escotado, sofisticado y lleno de actitud, confirmando por qué se ha convertido en una de las figuras más comentadas del año.
Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, destacan por una estética cuidada que combina sensualidad, elegancia y seguridad personal.
El diseño del vestido, con un escote pronunciado y una silueta que realza su figura, fue suficiente para generar miles de reacciones, comentarios y compartidos en cuestión de horas.
" Mi familia y yo ✨ Adiós 2025 lo mejor de lo mejor @josyesteban@nasalumar", escribió.
Más allá del impacto visual, el outfit de Deanna Melillo refleja una tendencia clara que ella trató de llevar durante el 2025: la feminidad expresada desde la seguridad y el control de su propia imagen.
El vestido no solo resalta por su escote, sino por la forma en que ella lo porta, proyectando una presencia firme, natural y auténtica frente a la cámara.
La creadora de contenido deslumbró con un llamativo vestido, tanto que Josy Esteban fue captado posando sus ojos en los atributos de su esposa.
Su origen
Deanna Melillo nació en Estados Unidos. Su madre, Cory Mansilla Ortiz, es originaria de Cuyotenango, Suchitepéquez, y en su juventud participó en varios certámenes de belleza, obteniendo el título de Reina Departamental del Carnaval Mazateco en 1987. Además, protagonizó el recordado anuncio "Es mi mochila".
Su padre es de origen italiano, pero desde su infancia, Deanna visitaba Guatemala con frecuencia y, en 2022, decidió radicarse en el país.
La influencer también ha tenido participación en certámenes de belleza, destacando como Miss Guatemala USA Latina en 2021, lo que refuerza su conexión con la cultura guatemalteca.