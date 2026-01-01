 Deanna Melillo Brilla en Año Nuevo con Sexy Escote
Farándula

Deanna Melillo celebra el Año Nuevo con sexy y atrevido escote

La creadora de contenido deslumbró con un llamativo vestido, tanto que Josyesteban fue captado posando sus ojos en los atributos de su esposa.

Compartir:
Deanna Melillo, Instagram
Deanna Melillo / FOTO: Instagram

Deanna Melillo volvió a acaparar miradas y conversación en redes sociales tras compartir una serie de fotografías en las que luce un vestido escotado, sofisticado y lleno de actitud, confirmando por qué se ha convertido en una de las figuras más comentadas del año.

Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, destacan por una estética cuidada que combina sensualidad, elegancia y seguridad personal.

El diseño del vestido, con un escote pronunciado y una silueta que realza su figura, fue suficiente para generar miles de reacciones, comentarios y compartidos en cuestión de horas.

" Mi familia y yo ✨ Adiós 2025 lo mejor de lo mejor @josyesteban@nasalumar", escribió.

Más allá del impacto visual, el outfit de Deanna Melillo refleja una tendencia clara que ella trató de llevar durante el 2025: la feminidad expresada desde la seguridad y el control de su propia imagen.

El vestido no solo resalta por su escote, sino por la forma en que ella lo porta, proyectando una presencia firme, natural y auténtica frente a la cámara.

La creadora de contenido deslumbró con un llamativo vestido, tanto que Josy Esteban fue captado posando sus ojos en los atributos de su esposa.

Foto embed
Deanna Melillo - Instagram

Su origen

Deanna Melillo nació en Estados Unidos. Su madre, Cory Mansilla Ortiz, es originaria de Cuyotenango, Suchitepéquez, y en su juventud participó en varios certámenes de belleza, obteniendo el título de Reina Departamental del Carnaval Mazateco en 1987. Además, protagonizó el recordado anuncio "Es mi mochila".

Su padre es de origen italiano, pero desde su infancia, Deanna visitaba Guatemala con frecuencia y, en 2022, decidió radicarse en el país.

La influencer también ha tenido participación en certámenes de belleza, destacando como Miss Guatemala USA Latina en 2021, lo que refuerza su conexión con la cultura guatemalteca.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025t
Farándula

Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025

08:52 AM, Dic 31
El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la solteríat
Farándula

El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la soltería

08:52 AM, Dic 31
Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025t
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

08:53 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos