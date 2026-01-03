Nicolás Maduro desafía a EE. UU. con sus palabras clave

El 10 de agosto de 2025, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un mensaje desafiante tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de incrementar a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.
En un acto transmitido desde el Palacio de Miraflores, el mandatario dijo: "Vengan por mí, cobardes", en alusión directa a las autoridades estadounidenses que lo acusan de narcotráfico y de presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Esta madrugada del 3 de enero de 2026, las fuerzas especiales estadounidenses aceptaron la invitación.
Operadores de Delta Force, la unidad de élite más letal del ejército estadounidense, ejecutaron la orden de arresto. Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa Cilia Flores y ambos fueron extraídos del país por aire.
El Secretario de Estado Marco Rubio confirmó que el expresidente venezolano enfrentará juicio en territorio estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo. Un gran jurado en Nueva York lo acusa de liderar el Cártel de los Soles.
Por otro lado, el senador Mike Lee informó que no habrá más acciones militares en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense.
El presidente, Donald Trump, llevaba mucho tiempo amenazando con ataques militares contra objetivos en territorio venezolano tras meses de operaciones contra barcos acusados de transportar drogas desde el país sudamericano.
El líder venezolano Nicolás Maduro de Venezuela había dicho por meses que las operaciones militares estadounidenses eran un intento velado de derrocarlo.
Este sábado, Estados Unidos llevó a cabo un "ataque a gran escala" en Venezuela y afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y trasladados fuera del país.
Trump anunció la operación en las redes sociales horas después del ataque. El Gobierno venezolano lo calificó de un "ataque imperialista" e instó a los venezolanos a salir a las calles.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Maduro y Flores enfrentarán cargos criminales como parte de una acusación formal en Nueva York.