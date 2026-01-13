BTS en Latinoamérica: ¿Cómo conseguir la membresía ARMY?

BTS, el ícono global del K-pop, confirmó su regreso a los escenarios en 2026 luego de casi cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
El grupo surcoreano anunció hoy los países y fechas de su tour mundial, desatando euforia entre sus seguidores en toda América Latina, donde BTS no se presentaba como grupo completo desde hace cerca de una década.
El anuncio ocurrió días antes del esperado retorno musical de la banda, marcado para el 20 de marzo con el lanzamiento de su nuevo álbum "BTS The 5th Album", formado por 14 canciones inéditas.
HYBE Labels detalló que la gira empezará en Corea del Sur y llegará a Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, consolidando el carácter internacional de su retorno.
La gira internacional de BTS comenzará en abril en Goyang, Corea del Sur, con tres conciertos que mostrarán un imponente escenario de 360°, según los planos difundidos en Weverse. Desde ahí, los siete integrantes —RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook— cruzarán continentes para reencontrarse con sus fans.
América Latina tendrá un papel protagónico: BTS visitará seis países y realizará una serie de conciertos históricos en la región. México será el primer destino en mayo y, durante octubre, Sudamérica recibirá su primera visita oficial del grupo sudcoreano en Colombia, Perú y Argentina.
- Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros
- Bogotá: 2 y 3 de octubre
- Lima: 9 y 10 de octubre
- Santiago: 16 y 17 de octubre
- Buenos Aires: 23 y 24 de octubre
- Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre
¿Cómo conseguir la membresía ARMY?
Weverse es la aplicación oficial creada por HYBE para conectar a los fans con los artistas: ahí los idols comparten mensajes, fotos, videos, lives y también se gestionan algunas preventas y ventas especiales de mercancía y boletos.
Para poder participar en la preventa ARMY Membership para los conciertos de BTS en México o cualquier país de Latinoamérica, es necesario contar con la ARMY Membership Global vigente y seguir estos pasos básicos:
- Descargar la aplicación Weverse y Weverse Shop. Están disponibles para iOS y Android.
- Crear una cuenta. Regístrate con tu correo electrónico y completa tu perfil. Dentro de la app, busca la comunidad oficial de BTS y únete.
- Comprar la ARMY Membership Global. La compra se realiza desde Weverse Shop (no desde la app de comunidad). El costo ronda los 19.57 dólares estadounidenses (monto aproximado, puede variar según tipo de cambio y cargos), que se paga con tarjeta, PayPal u otros métodos disponibles. Una vez confirmada la compra, recibirás un número de membresía que funcionará como identificador para la preventa.
- Registrarse para la preventa. Con la membresía activa, deberás inscribirte en el registro de preventa que se habilite en la sección de noticias de BTS dentro de Weverse/Weverse Shop, siguiendo las indicaciones oficiales.
- Estar pendiente de fechas límite. La inscripción a la membresía y al registro de preventa suele tener fecha de cierre, en este caso es el 19 de enero; si te registras tarde, podrías quedarte fuera del acceso anticipado.