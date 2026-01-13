 BTS en Latinoamérica: ¿Cómo conseguir la membresía ARMY?
Farándula

BTS confirma su gira por Latinoamérica, ¿cómo conseguir la membresía ARMY para la preventa?

La famosa banda surcoreana regresará a los escenario luego de una pausa por servicio militar.

Compartir:
BTS,
BTS / FOTO:

BTS, el ícono global del K-pop, confirmó su regreso a los escenarios en 2026 luego de casi cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. 

El grupo surcoreano anunció hoy los países y fechas de su tour mundial, desatando euforia entre sus seguidores en toda América Latina, donde BTS no se presentaba como grupo completo desde hace cerca de una década.

El anuncio ocurrió días antes del esperado retorno musical de la banda, marcado para el 20 de marzo con el lanzamiento de su nuevo álbum "BTS The 5th Album", formado por 14 canciones inéditas.

HYBE Labels detalló que la gira empezará en Corea del Sur y llegará a Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, consolidando el carácter internacional de su retorno.

Foto embed
BTS Tour - Instagram

La gira internacional de BTS comenzará en abril en Goyang, Corea del Sur, con tres conciertos que mostrarán un imponente escenario de 360°, según los planos difundidos en Weverse. Desde ahí, los siete integrantes —RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook— cruzarán continentes para reencontrarse con sus fans.

América Latina tendrá un papel protagónico: BTS visitará seis países y realizará una serie de conciertos históricos en la región. México será el primer destino en mayo y, durante octubre, Sudamérica recibirá su primera visita oficial del grupo sudcoreano en Colombia, Perú y Argentina.

  • Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros
  • Bogotá: 2 y 3 de octubre
  • Lima: 9 y 10 de octubre
  • Santiago: 16 y 17 de octubre
  • Buenos Aires: 23 y 24 de octubre
  • Sao Paulo: 28, 30 y 31 de octubre

¿Cómo conseguir la membresía ARMY?

Weverse es la aplicación oficial creada por HYBE para conectar a los fans con los artistas: ahí los idols comparten mensajes, fotos, videos, lives y también se gestionan algunas preventas y ventas especiales de mercancía y boletos.

Para poder participar en la preventa ARMY Membership para los conciertos de BTS en México o cualquier país de Latinoamérica, es necesario contar con la ARMY Membership Global vigente y seguir estos pasos básicos:

  1. Descargar la aplicación Weverse y Weverse Shop. Están disponibles para iOS y Android.
  2. Crear una cuenta. Regístrate con tu correo electrónico y completa tu perfil. Dentro de la app, busca la comunidad oficial de BTS y únete.
  3. Comprar la ARMY Membership Global. La compra se realiza desde Weverse Shop (no desde la app de comunidad). El costo ronda los 19.57 dólares estadounidenses (monto aproximado, puede variar según tipo de cambio y cargos), que se paga con tarjeta, PayPal u otros métodos disponibles. Una vez confirmada la compra, recibirás un número de membresía que funcionará como identificador para la preventa.
  4. Registrarse para la preventa. Con la membresía activa, deberás inscribirte en el registro de preventa que se habilite en la sección de noticias de BTS dentro de Weverse/Weverse Shop, siguiendo las indicaciones oficiales.
  5. Estar pendiente de fechas límite. La inscripción a la membresía y al registro de preventa suele tener fecha de cierre, en este caso es el 19 de enero; si te registras tarde, podrías quedarte fuera del acceso anticipado.
Foto embed
Weverse BTS - Instagram

En Portada

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampiónt
Nacionales

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampión

07:25 AM, Ene 13
Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes socialest
Deportes

Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes sociales

06:47 AM, Ene 13
Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nuevat
Nacionales

Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nueva

07:42 AM, Ene 13
UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gazat
Internacionales

UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gaza

07:13 AM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos