 Polémicos Besos de Julio Iglesias a Thalía y Verónica Castro
Farándula

Resurgen imágenes que muestran polémicos besos de Julio Iglesias a Thalía y Verónica Castro

El cantante español se encuentra en el centro de un fuerte escándalo luego de que sus exempleadas lo señalaran públicamente por presunto acoso sexual.

Julio Iglesias, Instagram
Julio Iglesias / FOTO: Instagram

Julio Iglesias enfrenta un intenso escrutinio público tras la viralización de videos antiguos donde aparece besando a diversas celebridades y periodistas sin su consentimiento.

Mientras nuevas denuncias de presunto acoso sexual surgen por parte de ex empleadas, usuarios en redes reevalúan momentos de la larga carrera del cantante bajo una perspectiva mucho más crítica.

Las imágenes que muestran al intérprete español en situaciones incómodas con mujeres del medio artístico han resurgido en diferentes plataformas, sirviendo como pruebas de conductas antes vistas como "coquetas" que hoy generan controversia y rechazo.

Uno de los videos más difundidos retrata a Thalía durante un homenaje en el programa ‘Siempre en Domingo’, cuando ella contaba con tan solo 24 años.

En el material, Iglesias toma a Thalía por la cintura y la besa, mientras ella muestra incomodidad y trata de alejarse, manteniendo una sonrisa nerviosa.

Lo que antes se interpretaba como un gesto amable del "gran conquistador", hoy se percibe como una situación claramente incómoda para la cantante, que optó por no interrumpir el momento en vivo.

El testimonio de Verónica Castro

El caso de Verónica Castro destaca por la gravedad de las experiencias relatadas. La conductora sufrió un beso repentino por parte de Iglesias durante una transmisión en vivo, situación que quedó grabada y ha sido ampliamente compartida en redes.

Sin embargo, Castro fue más allá y en una entrevista con Paty Chapoy narró un episodio fuera de cámaras que resultó aún más invasivo.

"Un día me agarró una nalga, estábamos con muchos famosos y de repente siento que alguien me agarra una pompa y era Julio, así que le di un golpe y lo confronté allí mismo", recordó la actriz.

Según relató, la reacción de Iglesias ante su protesta resultó igualmente preocupante, evidenciando una actitud que hoy líderes de opinión y usuarios no están dispuestos a normalizar.

En esa misma entrevista, Castro relató el desconcierto que vivió en el set cuando Iglesias la abrazó y la besó en plena transmisión, obligándola a mantener la compostura frente a las cámaras: "Se acerca, me agarra la cabeza y me da un beso, yo en la cámara en vivo. Como diciendo: ‘Corta la cámara porque te voy a dar un mas...’", narró la presentadora.

Julio Iglesias Verónica Castro - Instagram

A la lista se suma la conductora argentina Susana Giménez, quien vivió una situación tensa al ser sujetada de la cabeza para recibir un beso de Iglesias durante su propio programa. Giménez intentó advertirle:

"Me va a besar, lo pensé. Escúchame una cosa, eres un hombre casado", sin que su comentario evitara el acto.

Emisoras  Escúchanos