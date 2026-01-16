Michael Vartan, el galán de 'Jamás Besada', luce irreconocible

El actor franco-estadounidense Michael Vartan, conocido por su papel protagónico en la exitosa serie de espionaje "Alias", fue visto recientemente mostrando una imagen muy diferente a la que los fanáticos recordaban.
Su aspecto actual, con barba blanca y estilo casual, refleja un cambio notorio en la vida del actor, quien lleva varios años alejado del público y de los sets de grabación.
Michael Vartan fue visto haciendo compras en un supermercado en Los Ángeles el lunes y parecía completamente irreconocible en comparación con sus días como galán de la década de 2000.
Él vestía de forma informal con una sudadera negra con capucha, pantalones Puma y una gorra de Los Ángeles Kings. El actor lucía una barba canosa y gafas, lo que realzaba su aspecto radicalmente diferente.
Durante la década de los 2000, Michael Vartan alcanzó fama internacional interpretando a Michael Vaughn en ‘Alias’, donde compartió elenco con Jennifer Garner.
La conexión entre ambos actores traspasó la pantalla, iniciando un romance que captó la atención de la prensa de espectáculos e incrementó el interés del público por la pareja. Sin embargo, la relación llegó a su fin y el destino profesional de ambos siguió caminos distintos.
Un galán de la televisión que decidió retirarse
Michael Vartan, nacido el 27 de noviembre de 1968, construyó una carrera sólida tanto en cine como en televisión.
Participó en reconocidas producciones como ‘Never Been Kissed’, junto a Drew Barrymore, y se mantuvo activo en Hollywood durante más de veinte años. A pesar de su popularidad, el actor decidió alejarse progresivamente de los reflectores.
La última aparición de Michael Vartan en la pantalla fue en el año 2017, con su participación en la serie ‘The Arrangement’. Desde su retiro, optó por una vida menos expuesta y un perfil bajo, lejos de la exigencia estética y el escrutinio al que se ven sometidas muchas figuras del entretenimiento.
En 2021, apareció en "The Drew Barrymore Show" y sorprendió a su ex coprotagonista al revelar que tuvo "sentimientos" durante su icónica escena de beso en "Never Been Kissed" de 1999.
"Así que subí al montículo, nos abrazamos y empezamos a besarnos", recordó. "Y me besaste de verdad. O sea, me besaste de verdad ".
"No estaba preparado para nada. Soy un hombre", continuó. "Era muy joven por aquel entonces y, ya sabes, tenía sentimientos y...". Vartan dijo que tuvo que terminar el beso preventivamente para no avergonzarse.
"Así que, presa del pánico, grité '¡Corten!', me agaché y dije: 'Ay, chicos, lo siento, me lesioné la espalda. Me lastimé la espalda jugando a la pelota en el almuerzo'", compartió. "Finalmente, logré recomponerme".