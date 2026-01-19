 Ángela Aguilar causa furor en redes con vestido ajustado
Farándula

Ángela Aguilar desata la locura en redes tras posar en diminuto y ajustado vestido

La cantante presumió su tremendo cuerpazo en candente vestido y Nodal reacciona sin guardarse nada ante todos los fans de su esposa.

Compartir:
Ángela Aguilar, Instagram
Ángela Aguilar / FOTO: Instagram

Ángela Aguilar volvió a convertirse en tendencia en redes sociales al publicar una serie de fotos en las que luce un vestido rojo ceñido al cuerpo, posando desde un balcón con el paisaje natural de Puerto Vallarta como fondo. 

Su apariencia desató miles de reacciones y puso el foco tanto en su elección de estilo como en las respuestas emotivas de Christian Nodal, su esposo.

En las imágenes, Ángela Aguilar eligió un peinado recogido, evidenciando su larga cabellera en coleta y combinando el look con unas sandalias plateadas abiertas.

Esta publicación no tardó en cosechar cientos de elogios por parte de los seguidores, quienes alabaron su belleza y el porte elegante del vestido.

Sin embargo, algunos usuarios destacaron la similitud de este atuendo con uno previamente usado por Cazzu, generando comparaciones en los comentarios.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Christian Nodal. El cantante no dudó en expresar su admiración y afecto por Ángela Aguilar, respondiendo con frases como "Mía" y "Te amo", acompañadas de emojis de corazones y rosas.

Esta reacción superó rápidamente los 10 mil "me gusta", volviéndose uno de los temas centrales en la conversación digital.

La participación de Nodal generó todo tipo de opiniones, incluidas muestras de apoyo de fanáticos y algunas críticas, reflejando cómo la relación de la pareja sigue bajo un permanente escrutinio público. Aunque Nodal suele mantener cierta discreción en sus redes, en esta oportunidad optó por mostrarse abiertamente cariñoso.

La atención mediática 

Desde la confirmación de su romance y posterior matrimonio, Ángela Aguilar y Christian Nodal enfrentan especulaciones, rumores y debates entre seguidores y detractores.

Su vida privada se ha convertido en tema frecuente en las redes sociales y los medios, donde cada interacción pública alimenta nuevas opiniones y discusiones.

Ángela Aguilar sorprende a Nodal con costoso regalo de cumpleaños

Christian Nodal celebró sus 27 años con un regalo inesperado, el emotivo momento quedó grabado en video y se volvió viral.

Más allá de los elogios por el look de Ángela Aguilar, la publicación también atrajo algunas críticas negativas relacionadas con su apariencia física. Usuarios cuestionaron posibles cambios estéticos y compararon su figura con imágenes pasadas, lo que desató debates sobre los estándares de belleza actual.

Las apariciones de Ángela y Nodal, tanto en redes como en eventos públicos, mantienen encendida la conversación sobre ellos. 

El interés no solo gira alrededor de su música y carreras artísticas, sino también sobre cómo manejan la presión mediática y los constantes comentarios de la opinión pública.

En Portada

Estados Unidos condena la violencia de grupos terroristas en Guatemalat
Nacionales

Estados Unidos condena la violencia de "grupos terroristas" en Guatemala

02:58 PM, Ene 19
Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacionalt
Deportes

Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional

02:33 PM, Ene 19
Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNCt
Nacionales

Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNC

01:36 PM, Ene 19
Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataques

09:06 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos