Fotos de Shakira: ¿Real o IA? Lo que todos comentan

Shakira captó la atención de miles de usuarios en redes sociales tras compartir diferentes fotos donde presume su figura a punto de cumplir 50 años, despertando tanto elogios como dudas sobre la autenticidad de las imágenes.
Las fotos, que muestran a la artista en plena rutina de entrenamiento, desataron una ola de reacciones y comentarios, generando un intenso debate sobre sin son reales o inteligencia artificial.
Esta presunta publicación de Shakira rápidamente se viralizó, en ella aparece mostrando una figura tonificada y atlética que muchos atribuyeron a su riguroso estilo de vida y dedicación al ejercicio.
Sin embargo, junto a los elogios por su constancia y cuidado personal, surgió una corriente de usuarios que sugirió que las imágenes podrían haber sido generadas o mejoradas significativamente mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), una práctica cada vez más común en el ámbito digital.
Muchos se sorprendieron al notar que Shakira utiliza un iPhone 14 Pro para capturar y compartir sus contenidos, otro detalles que para muchos hace evidente el uso de IA.
Más allá de los elogios y las críticas, la discusión en torno a las imágenes pone de relieve el fenómeno creciente sobre la autenticidad en la era digital.
En una época donde las figuras públicas recurren con frecuencia a nuevas tecnologías para desarrollar su imagen, las dudas sobre lo que es real y lo que es creado generan debates cada vez más presentes.
Su disciplina
Shakira explicó que su rutina previa comienza tres horas antes de tomar el micrófono, e incluye hacer ejercicio "como si dos horas y media de concierto no fuera suficiente [actividad física]", masajes corporales, calentamiento vocal, glam y Meet&Greet con fans.
Mencionó que trabaja todas las zonas del cuerpo, desde los brazos, hasta las piernas; sin embargo, solo mostró dos movimientos enfocados en glúteos y son un par de los más efectivos.
Shakira comienza tomando una pesa mediana en cada mano para luego separar sus pies a la distancia de su cadera. Inhala, contrae el abdomen y flexiona ligeramente sus rodillas. Después, exhala al tiempo que inclina su torso hacia enfrente hasta sentir el esfuerzo en la parte alta de los glúteos. Regresa con cuidado y repite el movimiento.
Al terminar, cambia sus mancuernas por una barra ligera y un bloque alto, donde apoya su espalda, dejando la cadera al aire con la barra encima y las piernas sueltas flexionadas en 90 grados. Después, inhala y fija la mirada al frente, para luego exhalar y enderezar su cuerpo del pecho a las rodillas en una línea paralela al suelo.