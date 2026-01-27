5 Escándalos Impactantes de los Premios Grammy

La edición 68 de los Premios Grammy se celebrará el domingo 1 de febrero. La noche más importante de la música ha demostrado ser históricamente una de las entregas de premios más impredecibles.
Si bien ha habido muchísimas actuaciones legendarias en vivo durante la elegante fiesta de la Academia de la Grabación, a lo largo de los años también hemos presenciado momentos realmente impactantes durante la ceremonia o inspirados por ella.
Antes de ver la ceremonia de este próximo domingo, te compartimos algunos de los momentos más impactantes de los Grammy.
Escándalos
- Lady Gaga llega en un huevo
La cantante Lady Gaga capturó toda la atención en los Grammy de 2011 por su extravagante entrada, cuando fue llevada al auditorio por un equipo completo de asistentes semidesnudos mientras estaba envuelta en un enorme huevo de plástico, del que salió al escenario para interpretar "Born This Way".
Al menos, probablemente olía mejor que el vestido de carne que usó en los VMAs de 2010.
- 50 Cent interrumpe a Evanescence
Evanescence, 50 Cent, Fountains of Wayne, Heather Hadley y Sean Paul competían por el codiciado premio a Mejor Artista Nuevo. Cuando Evanescence se llevó el premio, 50 Cent no quedó contento.
En lugar de felicitar amablemente a la banda, subió al escenario y dio una vuelta por el podio mientras pronunciaban su discurso de aceptación.
- Milli Vanilli al descubierto
El dúo formado por Rob Pilatus y Fab Morvan irrumpió en la escena musical con el exitoso álbum Girl You Know It's True . Tres canciones del álbum alcanzaron el número 1 y la pareja fue nominada a Mejor Artista Nuevo.
Después de que Pilatus y Morvan se llevaron el premio a casa, se vieron obligados a devolverlo solo nueve meses después de que se revelara que en realidad no interpretaron ninguna de las canciones de su álbum y que habían hecho playback en todas sus presentaciones en vivo.
- El vestido de Jennifer López
El vestido verde que lució JLo en los Grammy del 2000, con un escote pronunciado hasta el ombligo, fue en realidad una decisión de último minuto. Antes de la prueba final, su estilista vio el vestido en el escaparate de una boutique de Versace y decidió cambiar el atuendo planeado por el vestido de noche.
El vestido se convirtió en un fenómeno mediático e inspiró la creación de Google Imágenes. En un ensayo de 2015, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, escribió que, tras recibir el sitio un número récord de búsquedas de fotos del vestido, se dieron cuenta de que necesitaban desarrollar una función de búsqueda de imágenes.
El más reciente
Durante la entrega 67 de los Grammy Awards en Los Ángeles, muchas figuras asistieron al evento y previo a la ceremonia posaron con sus looks en la alfombra roja del estadio Crypto.com Arena.
Kanye West, que ahora es conocido como Ye, fue a esta edición de los premios de la música con su esposa Bianca Censori, una arquitecta australiana, y su aparición en el lugar se volvió muy viral en las redes sociales.
El cantante norteamericano volvió a desafiar las reglas de las autoridades de Hollywood y llevó a Bianca Censori con un vestido transparente, sin ropa interior, que dejaba todo su cuerpo al descubierto de los flashes.
Tras su polémica aparición en la alfombra roja, el músico vivió otro escándalo en los Grammy. Desde la cuenta de ET comunicaron que Kanye West y Bianca Censori fueron echados del evento por aparecer sin invitación.
No es la primera vez que Bianca Censori usa outfits jugados en las premiaciones o desfiles de moda. La modelo siempre está borde de la censura, con looks muy jugados y semidesnudos.