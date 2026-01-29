 Ex de Kim Kardashian: "Me quedan semanas"
Farándula

Ex de Kim Kardashian revela que le quedan pocas semanas de vida

El famoso encendió las alertas entre sus seguidores tras revelar detalles preocupantes sobre su estado de salud a los 45 años.

Compartir:
Kim Kardashian, Kim Kardashian
Kim Kardashian / FOTO: Kim Kardashian

El actor y cantante estadounidense Ray J, reconocido por su trayectoria en la música R&B y la televisión, ha sorprendido al mundo del entretenimiento. El también ex de Kim Kardashian reveló un diagnóstico médico devastador a los 45 años, afirmando que le queda "poco de vida" y que 2027 podría marcar el final de su vida.

Ray J, cuyo nombre real es William Ray Norwood Jr., saltó a la fama desde niño con su participación en películas como Mars Attacks! y consolidó una carrera entre la música, la televisión y el reality show.  Hermano menor de la también artista Brandy Norwood y ex pareja de Kim Kardashian, su vida pública ahora está marcada por una lucha de salud que ha generado preocupación entre fanáticos y colegas.

Durante los primeros días de enero de 2026, Ray J fue hospitalizado en Las Vegas tras sufrir una neumonía severa acompañada de dolor en el pecho.  Tras los exámenes correspondientes, los médicos detectaron un problema cardíaco serio: su corazón estaría funcionando apenas al 25% de su capacidad, una condición extremadamente grave que pone en riesgo su vida.

En una reciente transmisión en vivo por Instagram, el artista confesó a sus seguidores con voz débil y sincera que su salud "no está bien" y que los especialistas le advirtieron que podría no superar el año 2027.

Más del ex de Kim Kardashian

"Mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, todo estará bien", dijo Ray J, agradeciendo las oraciones y el apoyo recibido. El cantante atribuyó la gravedad de su condición a años de excesos con alcohol, drogas como Adderall y un estilo de vida desordenado, que según él, deterioraron su corazón considerablemente.

"Pensé que podía con todo... pero no pude", explicó en redes sociales, haciendo un llamado a cuidarse y a ser conscientes del impacto de los hábitos en la salud.

Josy Esteban rompe el silencio y cuenta su verdad sobre el polémico “anillo de seguridad”

El creador de contenido Josy Esteban decidió aclarar la polémica generada en redes sociales.

La declaración de Ray J ha generado una ola de reacciones entre seguidores y celebridades, quienes han expresado su apoyo y preocupación a través de redes sociales.

En Portada

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CCt
Nacionales

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CC

08:48 AM, Ene 29
Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana t
Deportes

Municipal contrata a un campeón de Copa Sudamericana

09:33 AM, Ene 29
Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedorest
Nacionales

Guatemala ha incautado casi cinco toneladas de cocaína en contenedores

07:59 AM, Ene 29
Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especialt
Farándula

Justin Bieber regresa a los Grammy con una actuación especial

08:52 AM, Ene 29

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos