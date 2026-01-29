Ex de Kim Kardashian: "Me quedan semanas"

El actor y cantante estadounidense Ray J, reconocido por su trayectoria en la música R&B y la televisión, ha sorprendido al mundo del entretenimiento. El también ex de Kim Kardashian reveló un diagnóstico médico devastador a los 45 años, afirmando que le queda "poco de vida" y que 2027 podría marcar el final de su vida.
Ray J, cuyo nombre real es William Ray Norwood Jr., saltó a la fama desde niño con su participación en películas como Mars Attacks! y consolidó una carrera entre la música, la televisión y el reality show. Hermano menor de la también artista Brandy Norwood y ex pareja de Kim Kardashian, su vida pública ahora está marcada por una lucha de salud que ha generado preocupación entre fanáticos y colegas.
Durante los primeros días de enero de 2026, Ray J fue hospitalizado en Las Vegas tras sufrir una neumonía severa acompañada de dolor en el pecho. Tras los exámenes correspondientes, los médicos detectaron un problema cardíaco serio: su corazón estaría funcionando apenas al 25% de su capacidad, una condición extremadamente grave que pone en riesgo su vida.
En una reciente transmisión en vivo por Instagram, el artista confesó a sus seguidores con voz débil y sincera que su salud "no está bien" y que los especialistas le advirtieron que podría no superar el año 2027.
Más del ex de Kim Kardashian
"Mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, todo estará bien", dijo Ray J, agradeciendo las oraciones y el apoyo recibido. El cantante atribuyó la gravedad de su condición a años de excesos con alcohol, drogas como Adderall y un estilo de vida desordenado, que según él, deterioraron su corazón considerablemente.
"Pensé que podía con todo... pero no pude", explicó en redes sociales, haciendo un llamado a cuidarse y a ser conscientes del impacto de los hábitos en la salud.
La declaración de Ray J ha generado una ola de reacciones entre seguidores y celebridades, quienes han expresado su apoyo y preocupación a través de redes sociales.