Sydney Sweeney deslumbra en lencería transparente y sexy

Sydney Sweeney sorprendió al mundo de la moda con el lanzamiento de Syrn, su propia marca de lencería, marcando su entrada en una industria promovida por la diversidad de tallas y el empoderamiento femenino.
El debut se realizó el 28 de enero, acompañado de una campaña donde la actriz estadounidense protagonizó las imágenes modelando conjuntos que combinan encaje y diseño audaz.
La propuesta de Syrn nace de la experiencia personal de Sydney Sweeney, quien confesó en una entrevista para Elle Magazine que la idea surgió tras enfrentar durante años lencería poco cómoda y alejada de las necesidades de los cuerpos reales de las mujeres.
La estrella de "Euphoria", ahora con 28 años, ocupa los cargos de fundadora y líder creativa en la firma que lleva un nombre cuyo sonido, "siren", busca evocar fuerza y atracción.
El primer lanzamiento de Syrn, titulado "Seductress", apuesta por lencería atrevida y empoderadora.
La colección incluye sujetadores con cortes pronunciados, braguitas a juego y ligueros, todo en texturas y colores pensados para asumir la sensualidad sin tapujos.
"Es audaz, segura y sin disculpas. Se trata de apropiarte de tu poder y tu deseo en tus propios términos", expresó Sweeney sobre la esencia de la propuesta.
Diversidad de tallas y precios accesibles
Una de las fortalezas clave de Syrn es su enfoque en la diversidad de tallas, ofreciendo 44 medidas diferentes que van de la 30B a la 42DDD.
Este rango supera ampliamente a otras marcas del sector y responde, según Sydney Sweeney, a la variedad de cuerpos que existen. "Los pechos y los cuerpos son como huellas digitales; todos son diferentes, y yo quería diseñar para eso", afirmó.
La marca se diferencia frente a rivales como Skims, Savage x Fenty y Yitty por su política de precios accesibles. La mayoría de las prendas cuestan menos de 100 dólares, contribuyendo así a democratizar el consumo de ropa íntima de calidad y diseño.
El debut de Syrn estuvo envuelto en polémica cuando un stunt promocional involucró el icónico cartel de Hollywood.
Sydney Sweeney compartió en redes sociales un video donde se le ve, junto a un equipo vestido de negro, escalando las letras del emblemático monumento durante la noche para colgar sostenes como parte de la campaña.
Sin embargo, este acto atrajo atención no sólo por su audacia, sino también por la falta de permisos oficiales.
La Cámara de Comercio de Hollywood confirmó que la producción no estaba autorizada para usar el cartel con fines comerciales. Steve Nissen, director ejecutivo de la Cámara, aseguró que no recibieron notificación alguna ni licencia para la grabación, y recordó que cualquier actividad promocional en el sitio requiere un proceso legal estricto.