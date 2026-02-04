 Madonna Impacta en Redes con Video Bailando en Lencería
Farándula

Madonna paraliza las redes con su provocativo video bailando en lencería

La icónica artista reactiva "Thief of Hearts" de su álbum "Erotica" disparando sus reproducciones en plataformas digitales y marcando tendencia.

Madonna volvió a captar la atención mundial tras publicar un video donde baila en lencería, mientras hace playback de "Thief of Hearts", uno de los temas de su icónico álbum Erotica de 1992. 

La artista eligió para la ocasión un bustier negro, medias de red, un llamativo abrigo animal print y gafas oscuras. Sobre una mesa cercana, se distinguen un pequeño cofre y varios libros que suman a la atmósfera íntima e inconfundible del clip.

"Los corazones están destinados a romperse....... ?", escribió la cantante en la publicación.

Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar y llenaron la publicación de comentarios que consolidan su estatus dentro del pop.

Frases como "Digan lo que digan, Madonna siempre será la reina del pop" se repitieron entre los fans, quienes además celebraron el regreso de la estética y energía de Erotica. Otros comentarios, como "Amo este álbum, es de los mejores y está infravalorado" y "Esto debe estar en el próximo repertorio" reflejan el cariño y la expectativa por revivir una de las etapas más controvertidas de la artista.

La viralización fue inmediata. Desde la publicación del video, "Thief of Hearts" registró un incremento histórico de reproducciones en Spotify.

Además, numerosos usuarios de TikTok e Instagram adoptaron la canción como fondo para sus propios videos, impulsando su presencia entre nuevas generaciones.

Madonna - Instagram

Vida personal en redes

En paralelo a este video viral, Madonna compartió otras facetas de su vida. A comienzos de enero, publicó imágenes de sus vacaciones familiares en Marruecos junto a sus hijos Rocco Ritchie, David, Mercy, Stella y Estere, y su pareja Akeem Morris.

Las fotos muestran desde selfies y retratos grupales, hasta celebraciones íntimas donde la cantante aparece tocando un tambor.

En el texto que acompaña la galería, Madonna escribió: "Habibi, cobra vida... es 2026" sumando una capa de intimidad y afecto a su comunicación con sus seguidores.

La artista mantiene una presencia activa en el mundo del arte contemporáneo. Recientemente documentó su visita a Margate, Inglaterra, donde acompañó a su amiga y artista visual Dame Tracey Emin en un programa de residencia artística para jóvenes de distintos rincones del mundo. Madonna compartió impresiones sobre la experiencia: 

"Este es mi paraíso. Siempre que voy, siento que entro en un sueño". Incluso bromeó sobre su restaurante favorito: "No voy a decir el nombre porque solo tiene una mesa y si todos lo saben, nadie va a dejarme sentar allí".

