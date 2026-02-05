Britney Spears revela su miedo a los malos tratos familiares

Britney Spears volvió a poner en el centro de atención la relación con su familia al reconocer públicamente el impacto de su pasado.
La estrella del pop afirmó sentirse "increíblemente afortunada de seguir con vida" tras el maltrato que, según relató, sufrió por parte de sus familiares.
A través de una publicación en Instagram, Britney Spears expresó: "Podemos perdonar como personas, pero nunca se olvida".
En el mensaje, compartió la imagen de un niño tomado de la mano de uno de sus padres y reflexionó sobre el aislamiento que vivió.
"Como personas, lo único que realmente queremos es sentirnos conectados y no experimentar la soledad. Para aquellos en tu familia que han dicho que ayudarte significa aislarte y hacerte sentir excluido... estaban equivocados", puntualizó la cantante, quien remarcó la importancia de los vínculos afectivos y el contacto humano.
El temor y la falta de responsabilidad familiar
Britney Spears reconoció que, tras los sucesos vividos, actualmente siente miedo de su propia familia.
"Ahora les tengo miedo", señaló, quien aseguró que la manera en que la trataron la marcó profundamente. Asimismo, manifestó su decepción por la falta de reconocimiento y autocrítica de sus padres y hermanos en torno al proceso de tutela legal que la mantuvo bajo su control durante años.
"No importa lo que les diga, nunca asumirán la responsabilidad de lo que hicieron", lamentó en su mensaje.
Britney Spears, en su reflexión, mencionó la incertidumbre sobre el significado de las recientes pruebas que le ha presentado la vida: "Es extraño cómo Dios obra de maneras misteriosas. ¿Qué creen que nos está diciendo hoy?" escribió en la misma publicación.
No es la primera vez que Britney utiliza sus redes sociales para abordar de manera pública el conflicto familiar. En diciembre, compartió una foto con un árbol de Navidad y escribió, en tono irónico:
"Feliz Navidad atrasada a mi hermosa familia que nunca me ha faltado al respeto, nunca me ha hecho daño ni ha provocado un trauma irreparable".
La propia Britney Spears ha compartido su versión de los hechos en sus exitosas memorias, The Woman in Me, publicadas en 2024.
El libro rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, revelando detalles impactantes sobre su vida, especialmente en relación con la controvertida tutela legal que finalizó en 2021.