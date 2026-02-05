Famosos vinculados a Jeffrey Epstein: lista actualizada 2023

Un nuevo listado de celebridades y figuras públicas salió a la luz al revelarse los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el empresario acusado de tráfico sexual de menores.
El informe expone los nombres de personalidades del mundo del espectáculo, la política y los negocios que habrían mantenido algún tipo de comunicación directa con Epstein, ya sea por correo electrónico o mensajes de texto.
Los documentos judiciales ordenados a publicarse muestran los nexos que existieron entre Epstein y personas influyentes.
No todos los mencionados mantuvieron necesariamente una relación personal cercana con Jeffrey Epstein, pero las pruebas apuntan a que varios de ellos intercambiaron mensajes o participaron en reuniones.
La información enfatiza los vínculos, sin sugerir culpabilidad directa, pero destaca la atención que genera la publicación de estos datos confidenciales.
Celebridades bajo el escrutinio público
Entre las celebridades enumeradas se encuentran actores, músicos, empresarios y figuras de los medios de comunicación que, según los datos difundidos, tuvieron contacto con Jeffrey Epstein en diferentes circunstancias.
Estos nombres provocaron reacciones inmediatas en redes sociales y en los círculos mediáticos, generando dudas sobre la naturaleza y el alcance de sus comunicaciones con Epstein.
El informe documenta que algunos famosos intercambiaron mensajes de modo esporádico, mientras otros mantuvieron diálogos extensos y se reunieron presencialmente en eventos sociales. Las causas y contextos de esos contactos se encuentran ahora bajo análisis público, abriendo un debate sobre la responsabilidad y la transparencia entre quienes ocupan posiciones privilegiadas en la sociedad.
- Ghislaine Maxwell: exnovia de Epstein, declarada culpable en 2021 por tráfico sexual vinculado con el accionar de Epstein.
- Príncipe Andrés: duque de York, segundo hijo de la reina Isabel II de Gran Bretaña y hermano del rey Carlos III.
- Bill Clinton: expresidente de los EE. UU.
- Donald Trump: empresario y expresidente de los EE. UU.
- Hillary Clinton: ex primera dama de Bill Clinton, candidata a la presidencia y secretaria de Estado de los EE. UU. durante el gobierno de Barack Obama.
Nuevos nombres
- David Copperfield: mago estadounidense.
- Jay-Z: Rapero
- Harvey Weinstein: Director de cine
- Pusha T: Rapero
- David Blaine: Mago
- Woody Allen
- Brett Ratner: Director, recientemente lanzó el documental de Melania Trump, Primera Dama de EE.UU.
- John Connelly: detective de la policía de Nueva York y, más tarde, periodista que investigó a Epstein.
- Alan Dershowitz: abogado y experto en medios de comunicación que representó a Epstein en 2006.
- Leoonardo DiCaprio: actor y productor de cine, famoso por sus papeles en Titanic y El origen.
- Al Gore: exvicepresidente de los EE. UU. durante el gobierno de Bill Clinton.
- Richard Branson: multimillonario británico y magnate de los negocios fundador de Virgin Group.
- Stephen Hawking: físico y autor científico británico.
- Ehud Barak: ex primer ministro israelí.
- Michael Jackson: famoso músico conocido como el "rey del pop".
- Marvin Minksy: pionero en el campo de la inteligencia artificial.
- Diana Ross: Cantante
- Mick Jagger: Cantante
- Katie Couric: Periodista
- Steve Tisch: Uno de los dueños de los Gigantes de Nueva York
- Kevin Spacey: actor conocido por sus papeles en Se7en: los siete pecados capitales y House of Cards, que fue declarado inocente de agresión sexual en 2023.
- George Lucas: director de cine estadounidense y creador de la saga Star Wars.
- Jean Luc Brunel: director de una agencia de modelos francesa y presunto cómplice de Epstein que murió en un aparente suicidio mientras esperaba el juicio.
- Cate Blanchett: actriz australiana protagonista de El Señor de los Anillos y Tár.
- Naomi Campbell: modelo británica.
- Heidi Klum: modelo alemana-estadounidense.
- Sharon Churcher: periodista británica.
- Bruce Willis: actor famoso por sus papeles en Duro de matar y Sexto sentido.
- Bianca Jagger: activista y esposa de Mick Jagger, líder de los Rolling Stones.
- Bill Richardson: exgobernador de Nuevo México.
- Cameron Diaz: actriz
- Glenn Dubin: gestor de fondos de cobertura estadounidense que, supuestamente, fue amigo de Epstein.
- Eva Andersson-Dubin: ex miss Suecia y esposa de Glenn Dubin; salió con Epstein en una ocasión.
- Noam Chomsky: lingüista, filósofo y activista político.
- Tom Pritzker: magnate y filántropo estadounidense.
- Chris Tucker: cómico y actor estadounidense conocido por su papel en las películas de Una pareja explosiva.
- Sarah Ferguson: duquesa de York y exesposa del príncipe Andrés.
- Robert F. Kennedy Jr.: político y conspiracionista estadounidense.
- James Michael Austrich
- Juan y María Alessi: matrimonio que trabajó en la casa de Epstein en Florida.
- Janusz Banasiak: administrador de la casa de Epstein en Palm Beach.
- Bella Klein o Klen (difiere según los documentos): excontadora de la oficina de Epstein en Nueva York.
- Leslie o Lesley Groff (difiere según los documentos): exsecretaria de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de Epstein de 2008. Al parecer, no será acusada.