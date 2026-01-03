Reacciones de Famosos Venezolanos sobre la Captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses encendió la atención internacional y provocó una oleada de reacciones entre celebridades venezolanas y de toda Latinoamérica.
El histórico anuncio, confirmado el 3 de enero por las autoridades de Estados Unidos, trajo consigo esperanza y emoción entre quienes han seguido de cerca la complicada situación en Venezuela.
Numerosos famosos, especialmente de origen venezolano, se volcaron en redes sociales para expresar su emoción y solidaridad tras conocerse la noticia de la detención del presidente venezolano.
Desde la madrugada, miles de ciudadanos y figuras públicas siguieron minuto a minuto los sucesos que se desarrollaban en Caracas, una operación militar sin precedentes para el país.
La magnitud de la noticia se hizo palpable con la difusión de imágenes y videos que capturaban la emoción del momento. Un periodista de Univisión no pudo contener las lágrimas al reportar la captura de Nicolás Maduro, un testimonio elocuente de la profunda carga emocional que este evento representa para muchos.
Reaccionan ante la captura de Maduro
Marjorie de Sousa fue una de las primeras en pronunciarse sobre el acontecimiento. La actriz compartió mensajes de fe y esperanza en Instagram mientras veía las imágenes que circulaban desde su tierra natal.
"Dios, te pido por mi gente buena. Cúbrelos. Arriba mi Venezuela", escribió, mostrando su profunda preocupación y cariño por sus compatriotas.
Carlos Baute, reconocido cantante nacido en Caracas, manifestó su alegría a través de un video publicado en sus redes sociales.
"Los venezolanos sin dormir, señores, al fin, el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones", expresó visiblemente conmovido. También celebró la noticia como "el regalo de Navidad" que tanto esperaban.
Marko, actor e ‘influencer’ venezolano, mostró una actitud eufórica y sin filtro al celebrar la caída del líder de su país. "El día llegó: Trump confirmó la captura del mald...", relató en redes, usando palabras fuertes y dejando ver su desahogo después de años de crítica al gobierno venezolano.
El cantante Ricardo Montaner, radicado en Estados Unidos, publicó una sentida oración durante la madrugada, mientras los hechos sacudían a la nación.
"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine", pidió desde su perfil, reflejando el anhelo de muchos compatriotas por un futuro mejor.
Carolina Sandoval, conocida como ‘La Venenosa’, difundió un video donde, entre lágrimas y emoción, confesó no poder creer lo que estaba sucediendo.
"¡Júrenme que esto está pasando!", exclamó mientras abrazaba la bandera de Venezuela y celebraba la posibilidad de vivir en una Venezuela libre.