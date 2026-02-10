Revelaciones del pastor que casó a la pareja del Super Bowl

Una inesperada y auténtica boda durante el Super Bowl captó la atención mundial cuando una joven salvadoreña y su pareja subieron al escenario en medio del espectáculo de Bad Bunny para contraer matrimonio legalmente.
La ceremonia, celebrada ante millones de espectadores y oficiada por el pastor Antonio Reyes, marcó un momento memorable que resaltó la representación latina en uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo.
La novia, de nacionalidad salvadoreña, contrajo matrimonio con su pareja, un joven de ascendencia mixta europea y mexicana.
Ambos residen en el sur de California, y su unión no solo fue un momento personal, sino también un poderoso símbolo de diversidad e inclusión en uno de los espectáculos más grandes del mundo.
La boda en el Super Bowl fue un evento completamente real y legal, validado bajo las leyes del estado de California, desmintiendo cualquier percepción de ser solo parte del show.
El pastor Antonio Reyes, quien tuvo el honor de oficiar esta singular ceremonia, compartió los detalles de cómo surgió la invitación.
En una entrevista con Edición Digital, Reyes relató que la oportunidad llegó de manera inesperada.
"Recibí una llamada de una amiga en Los Ángeles, quien me informó que un promotor buscaba a alguien para llevar a cabo una boda, aunque no me dieron detalles sobre la pareja ni el contexto", explicó el pastor.
La conexión de Reyes con el evento se forjó gracias a sus sólidos lazos con la comunidad de Los Ángeles, ciudad donde ejerció su labor pastoral durante varios años.
"Yo pastoreé varios años en Los Ángeles y, por eso, tenía amigos en la industria", indicó el pastor. Lo que inicialmente parecía ser una participación en un espectáculo, pronto se reveló como una boda auténtica y profundamente significativa.
La historia
El momento en que Antonio Reyes recibió la confirmación de que la boda se celebraría durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl estuvo cargado de asombro.
"Me enviaron un contrato de confidencialidad. Cuando mi esposa lo leyó, comenzó a gritar y me dijo: 'Eso es para Benito'", relató el pastor. La sorpresa inicial se transformó rápidamente en una profunda emoción al comprender que sería parte de uno de los momentos más vistos del año, un "sí, acepto" de verdad, con amor genuino y testigos en todo el mundo.
Respecto a la pareja seleccionada para esta histórica unión, el pastor detalló que ambos habían enviado invitaciones a diversas celebridades para su boda, incluido el propio Bad Bunny.
Fue el equipo del aclamado artista quien contactó a los jóvenes para ofrecerles la oportunidad de casarse durante el show de medio tiempo, un hecho inédito en la historia del evento, según el testimonio recogido por Edición Digital. Esta iniciativa del equipo de Bad Bunny transformó el sueño de una pareja en una realidad global, celebrada por millones.