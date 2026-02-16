 Yeri Mua: Captada Usando Sustancias Ilícitas en Pleno Escenario
Farándula

VIDEO. Yeri Mua es captada consumiendo sustancias ilícitas en pleno escenario

Los canales oficiales del Carnaval de Veracruz eliminaron la transmisión del espectáculo de la cantante mientras consumía drogas frente a la audiencia.

Compartir:
Yeri Mua, Instagram
Yeri Mua / FOTO: Instagram

De nueva cuenta, la cantante de reggaetón Yeri Mua se encuentra en el ojo del huracán por su participación en el Carnaval de Veracruz.

Los canales oficiales del Carnaval de Veracruz eliminaron la transmisión del espectáculo de Yeri Mua, luego de una polémica suscitada en el escenario donde la artista fumó marihuana frente a la audiencia y solicitó permisos especiales a las autoridades de seguridad presentes en el evento.

Este incidente generó una fuerte controversia y dividió opiniones en redes sociales, poniendo en el ojo del huracán tanto a la artista como a la organización del tradicional evento jarocho.

Durante su actuación frente a miles de personas, Yeri Mua detuvo su show para encender un cigarrillo de marihuana y solicitó abiertamente autorización al personal de seguridad que resguardaba el evento:

"Le voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz. Con todo respeto, déjennos fumar", expresó la artista, lo que provocó una reacción instantánea entre los espectadores.

El hecho suscitó en una ola de críticas para el Gobierno de Veracruz por haber invitado a una cantante que consumió presuntas drogas sobre el escenario. Debido a los hechos, la página del gobierno local borró el video de la transmisión en vivo de la artista.

Foto embed
Yeri Mua - Instagram

Reacciones divididas en redes sociales

La decisión de eliminar la transmisión dividió la opinión de los usuarios en plataformas digitales. 

Algunos internautas criticaron tanto la imagen presentada por el festival como el mensaje transmitido a los jóvenes asistentes, subrayando la responsabilidad de los organizadores al permitir ese tipo de actos en un evento familiar.

Hasta ahora, el comité organizador del Carnaval de Veracruz no ha emitido ninguna postura pública ni confirmado si implementarán sanciones o restricciones para futuras presentaciones de la artista.

La cantante Yeri Mua, por su parte, no se ha pronunciado sobre la eliminación de su presentación de las plataformas digitales del festival.

  • "Qué más esperar de Veracruz. Borran videos de una artista, pero no hacen nada contra el narco. Prioridades"
  • "Siento que esa mujer no va a acabar bien"
  • "Qué mal ejemplo para los visitantes, qué mala imagen de Veracruz. La presentan como lo máximo y mira con qué sale"
  • "Eso les pasa por invitar a esa naca"
  • "Ya cancelen a esa vieja, ¿Qué talento tiene?"
  • "No nos escandalicemos cuando los niños, adolescentes y jóvenes fumen marihuana si los mismos padres y familia los llevan a ver este tipo de espectáculos"

En Portada

CSU elige a Julia Rivera y José Aguirre como magistrados titular y suplente de la CCt
Nacionales

CSU elige a Julia Rivera y José Aguirre como magistrados titular y suplente de la CC

02:13 PM, Feb 16
Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicialt
Nacionales

Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicial

10:19 AM, Feb 16
Capturan a exviceministro de Agricultura en operativo coordinado por FECIt
Nacionales

Capturan a exviceministro de Agricultura en operativo coordinado por FECI

11:54 AM, Feb 16
Hollywood despide a Robert Duvall, uno de los grandes actores del cine estadounidenset
Farándula

Hollywood despide a Robert Duvall, uno de los grandes actores del cine estadounidense

12:46 PM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesLiga NacionalSuper BowlSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos