 Shakira reacciona al 'rostro' de Piqué en concierto en El Salvador
Farándula

Se viral la reacción de Shakira al ver el "rostro" de Piqué en su concierto en El Salvador

El pasado fin de semana, la colombiana protagonizó un divertido momento que rápido se volvió viral tras una situación inesperada que involucra a su ex.

Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

El reciente concierto de Shakira quedó marcado por un momento inesperado que logró captar la atención tanto de los asistentes como de los seguidores en redes sociales. 

Durante su actuación, la artista colombiana se topó con un fan que llevaba puesta una careta de Gerard Piqué, provocando una reacción espontánea y expresiva que se volvió viral rápidamente.

La escena, que ya circula ampliamente en video, muestra a Shakira acercándose a saludar a su público cuando, de pronto, nota la singular máscara entre sus seguidores. La cantante detuvo su recorrido por el escenario al ver la imagen de quien fuera su expareja, manifestándose visiblemente sorprendida por el gesto.

Tatiana Arús relató en el programa Aruser@s que el público no pasó por alto la sorpresa en el rostro de la artista. El equipo de producción, intrigado por la escena, buscó al responsable tras el show y logró entrevistarlo para conocer más sobre su motivo. Se trataba de un seguidor que viajó especialmente desde Nicaragua para asistir al evento.

Él mismo explicó que eligió llevar la careta de Gerard Piqué porque, según sus palabras, "es el más odiado de los fans de Shakira".

Este curioso episodio generó conversación en medios y redes sociales, donde los asistentes y seguidores compartieron fragmentos del momento y comentaron la particular interacción. 

La reacción de Shakira, que optó por una postura de asombro y cautela, agregó un matiz divertido y cercano a la relación que mantiene con sus seguidores.

Reconocimiento en El Salvador

Más allá del anecdótico momento, la presencia de Shakira en el escenario de San Salvador tuvo un impacto mayor. Las autoridades locales decidieron otorgarle la llave de la ciudad, reconociendo el alcance y la relevancia de sus conciertos en la región. 

El tributo demuestra el vínculo especial que la cantante mantiene con el público salvadoreño, y cómo su música continúa siendo un fenómeno que trasciende fronteras.

A este acto se suman mensajes de afecto y muestras de apoyo que los fans manifiestan no solo durante los conciertos, sino también en cada oportunidad en la que pueden interactuar con la artista. La entrega de la llave simboliza el reconocimiento a su trayectoria y el cariño que despierta entre los habitantes de la ciudad.

