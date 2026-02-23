 Nick Reiner se declara no culpable de la muerte de sus padres
Farándula

Nick Reiner se declaró no culpable de los asesinatos de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer

Nick Reiner compareció este lunes ante un tribunal Los Ángeles, con la cabeza rapada y vestido con un uniforme marrón y una camisa blanca, y se declaró inocente.

Compartir:
Rob Reiner, Instagram
Rob Reiner / FOTO: Instagram

Nick Reiner se declaró inocente este lunes, 23 de febrero, del asesinato de sus padres, el director Rob Reiner y Michele Reiner, durante una audiencia celebrada en un tribunal estatal del centro de Los Ángeles, en Estados Unidos.

El acusado, de 32 años, enfrenta dos graves cargos por la muerte de sus progenitores, cuyos cuerpos fueron descubiertos con múltiples heridas de arma blanca el pasado 14 de diciembre en su residencia ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood. 

La fiscalía ha calificado el caso con "circunstancias especiales", lo que podría derivar en una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, e incluso no se descarta la solicitud de la pena de muerte por parte de la acusación.

Durante la audiencia, Nick Reiner se presentó con la cabeza rapada y vistiendo el uniforme color canela de la institución penitenciaria.

Su participación fue mínima, limitándose a renunciar a su derecho a un juicio rápido. Esta estrategia legal es común y permite a su defensa disponer de un tiempo adicional valioso para preparar meticulosamente el caso, recopilar pruebas y establecer una línea argumental sólida.

La próxima comparecencia judicial ha sido fijada para el 29 de abril, fecha clave para el avance del proceso.

El proceso legal ha experimentado retrasos significativos, principalmente tras la renuncia de su anterior abogado, Alan Jackson.

Actualmente, Nick Reiner es representado por la abogada de oficio Kimberly Green, quien, según las expectativas, centrará la defensa en el historial de salud mental del acusado. Este enfoque subraya la complejidad del caso y la intención de la defensa de explorar factores atenuantes.

Filtran imágenes de Nick Reiner horas antes de ser capturado

El joven de 32 años está acusado de dos cargos de homicidio premeditado en relación con el mortal apuñalamiento de sus padres, Michele y Rob Reiner.

Salud Mental en el Centro del Debate

La salud mental de Nick Reiner ha sido un tema de conocimiento público, ya que ha lidiado abiertamente con adicciones a lo largo de los años.

Según informes recientes, fue diagnosticado con esquizofrenia hace años y, de manera crucial, recibió tratamiento psiquiátrico poco antes del trágico suceso que conmocionó a la familia y a la comunidad. Este antecedente médico se perfila como un pilar fundamental en la estrategia de la defensa para contextualizar los eventos y la responsabilidad penal.

La comunidad de Hollywood permanece profundamente conmocionada por la pérdida de Rob Reiner, un director icónico responsable de clásicos cinematográficos como "Cuando Harry encontró a Sally", y su esposa Michele.

Su legado artístico y personal deja un vacío inmenso. Mientras tanto, Nick Reiner permanece bajo custodia sin derecho a fianza, a la espera de un juicio que promete profundizar en los límites de la responsabilidad penal y la intrincada relación con la salud mental.

En Portada

Denuncian incidentes para impedir elecciones en Usac; MP hace verificaciónt
Nacionales

Denuncian incidentes para impedir elecciones en Usac; MP hace verificación

01:10 PM, Feb 23
¿Corre peligro la Copa del Mundo 2026 en México?t
Deportes

¿Corre peligro la Copa del Mundo 2026 en México?

01:19 PM, Feb 23
CSJ abre recepción de expedientes para magistrados CCt
Nacionales

CSJ abre recepción de expedientes para magistrados CC

08:58 AM, Feb 23
¿Qué se sabe de ella? Novia de El Mencho fue clave para dar con su ubicaciónt
Tendencias

¿Qué se sabe de ella? Novia de "El Mencho" fue clave para dar con su ubicación

01:02 PM, Feb 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalSeguridadEleccionesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos