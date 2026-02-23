 Imágenes Impactantes del Asesinato del Rapero Felo Millones
Revelan imágenes del brutal asesinato del rapero Felo Millones en centro comercial

El cantante colombiano se encontraba dentro de un centro comercial cuando fue atacado a balazos, tenía 22 años.

Felo Millones, Instagram
Felo Millones / FOTO: Instagram

El mundo de la música urbana se viste de luto tras confirmarse el asesinato de Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, conocido artísticamente como Felo Millones, de solo 22 años. 

El joven trapero perdió la vida la noche del martes 17 de febrero, luego de ser atacado por sicarios en las inmediaciones del sector Estela en Cartagena, Colombia, generando conmoción entre sus seguidores y la industria musical.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, el crimen ocurrió alrededor de las 19:55 horas mientras Felo Millones se desplazaba en el comercial junto a unos acompañantes. 

De acuerdo con los reportes, sujetos también en motocicleta lo interceptaron y uno de los agresores le disparó en repetidas ocasiones, actuando con una precisión que, según las autoridades, revela un ataque premeditado.

El hecho se registró en un centro comercial de Cartagena, en el barrio Olaya Herrera, una zona habitualmente concurrida de la ciudad. 

Felo Millones falleció de forma instantánea en el lugar, según confirmaron fuentes policiales a los medios presentes en la escena.

Ante la gravedad de los hechos, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) efectuó rápidamente el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones en la zona. 

La organización musical Alta Vida, colectivo al que pertenecía el cantante, expresó públicamente su dolor y lamentó la pérdida de una voz joven que simbolizaba "la esperanza y el sueño de muchos" por transformar su realidad a través de la música urbana.

Foto embed
felo millones - Facebook

Avance de las investigaciones y antecedentes judiciales

El general Yecid Peña, quien lidera la investigación, confirmó que revisan minuciosamente las cámaras de seguridad del área para identificar y capturar a los responsables. 

El caso está en manos de un equipo especializado, que espera obtener información relevante de los registros audiovisuales y de los testimonios recogidos en el lugar.

Paralelamente, trascendió que Felo Millones tenía antecedentes legales por porte ilegal de armas desde 2022, un dato que, según las autoridades, también es considerado dentro de las líneas de investigación. 

Las autoridades aseguraron que no escatimarán esfuerzos para esclarecer los móviles detrás de este ataque. Mientras el cuerpo del artista permanece bajo custodia de Medicina Legal.

Felo Millones tenía 22 años y se desempeñaba como cantante del género urbano. Quienes lo conocieron, coinciden en que tenía metas claras y una energía que contagiaba.

"Era un cantante de reggaeton que busca abrirse paso en la escena musical con propuestas urbanas y colaboraciones que comenzaban a darle reconocimiento", mencionaron en Telecaribe.

