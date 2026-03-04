Ángela Aguilar muestra su cuerpazo en el gimnasio: detalle íntimo

Ángela Aguilar desmintió los rumores que circulaban en redes sociales acerca de un presunto alejamiento de los escenarios.
La cantante utilizó su canal oficial de WhatsApp para asegurar que su carrera musical continúa activa y que no tiene planes de abandonar la música.
"No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión", afirmó la intérprete.
El surgimiento de especulaciones se originó tras la publicación de una fotografía en la que Ángela Aguilar aparece en un gimnasio.
Aunque suele ser un poco más reservada a diferencia de otras celebridades, en esta ocasión la intérprete de El equivocado compartió una fotografía que dejó sin aliento a sus seguidores, en la que se muestra su escultural físico, producto del esfuerzo del gimnasio, además de una dieta balanceada.
Con esta reciente imagen, la cantante de 22 años deja ver que está en un buen momento de su salud física, luego de que perdiera peso de forma drástica, debido a un período de ansiedad, en el que bajó 22 libras en un mes.
Sin embargo, algunos fans le hicieron ver que el ajustado leggins remarcaba su partes privadas, señalando que no le favorecía.
Más detalles
En el mismo mensaje, la hija de Ángela Aguilar abordó la presión mediática que enfrenta y el impacto que genera la opinión pública sobre su vida personal y profesional.
"He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda... mucho", escribió la cantante, quien destacó la manera en que estos factores alteran la percepción sobre las figuras del espectáculo.
La menor de la dinastía Aguilar también compartió su razonamiento para evitar responder a cada comentario o señalamiento.
"He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo", expresó a través de su canal de WhatsApp, donde mantiene contacto directo con sus seguidores.