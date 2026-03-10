Identidad de la mujer que disparó a la casa de Rihanna revelada

Una ex reina de belleza y creadora de contenido cristiano fue arrestada en Los Ángeles luego de un violento ataque con arma de fuego a la residencia de la cantante Rihanna.
La mansión, ubicada en la exclusiva zona de Beverly Hills, es donde la artista vive junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos.
Ivanna Ortiz, de 35 años, enfrenta cargos por intento de asesinato después de disparar al menos diez veces desde un vehículo frente al domicilio de la estrella musical.
Las autoridades informaron que el incidente ocurrió el pasado domingo y confirmaron que ningún integrante de la familia resultó herido durante el tiroteo.
Días antes del ataque, Ortiz publicó en redes sociales mensajes con comentarios ofensivos y directos hacia Rihanna.
Uno de ellos, fechado el 23 de febrero, mencionó a la cantante utilizando un lenguaje despectivo, indicando que esperaba una confrontación directa con ella.
En otras publicaciones, la ex reina de belleza expresó que su vida se había "arruinado" por la artista y la llamó "perra que esconde su rostro".
Medios internacionales mencionaron que la sospechosa cuenta con antecedentes legales, como arrestos por violencia doméstica, conducción imprudente y quebrantamiento de condiciones de libertad condicional en el estado de Florida.
Además, en diciembre pasado, presentó una apelación judicial vinculada a un conflicto por la custodia de su hijo, buscando revertir una decisión que otorgaba la tutela al otro progenitor.
Perfil de la atacante y detalles del ataque
En sus perfiles digitales, Ivanna Ortiz se presenta como creadora de contenido cristiano y ex reina de belleza.
A través de su canal de YouTube compartía reflexiones religiosas y promovía un proyecto titulado "Praying Woman’s Journal", donde abordaba temas de oración y fe. Asimismo, difundía imágenes de su coronación en concursos de belleza, señalando haber ganado el título de "Miss Teen Illinois Latina Princess" en 2006.
El reporte policial detalló que Ortiz utilizó un rifle estilo AR-15 y disparó desde un Tesla blanco, huyendo rápidamente del lugar tras el suceso.
Un helicóptero de la policía localizó el automóvil en un estacionamiento de Sherman Oaks, donde agentes llevaron a cabo la detención. Según registros radiales de la policía, la responsable vestía una blusa color crema y llevaba el cabello trenzado.
Al momento del ataque, en la vivienda se encontraban los artistas y sus hijos: RZA de tres años, Riot de dos y el pequeño Rocki de cinco meses. Nadie resultó lesionado durante el tiroteo, confirmaron las autoridades.