 Yolanda Andrade sorprende con foto de su recuperación
Farándula

Yolanda Andrade publica sorprendente foto luciendo recuperada

La presentadora y actriz sorprende con su notable recuperación y optimismo tras su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica.

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Yolanda Andrade,
Yolanda Andrade / FOTO:

En un giro alentador para sus seguidores y el público en general, Yolanda Andrade ha reaparecido con un semblante notablemente recuperado, compartiendo una fotografía desde la playa que irradia felicidad y bienestar.

Esta imagen surge en un momento crucial, mientras la reconocida conductora continúa su batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que ha mantenido en vilo a sus fans durante meses.

Su regreso a la pantalla en el programa Montse & Joe, junto a Montserrat Oliver, ya había sido un indicio positivo, y ahora, esta nueva publicación reafirma su determinación y espíritu resiliente.

Foto embed
Yolanda Andrade - Instagram

La ELA, enfermedad que enfrenta Yolanda Andrade, es una condición neurodegenerativa progresiva que afecta neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal.

Especialistas coinciden en que esta afección no tiene cura, y su avance repercute en la capacidad de los pacientes para moverse, hablar, comer e incluso respirar. Entre los primeros síntomas suelen estar los espasmos y debilidad muscular en brazos o piernas, dificultad para hablar o tragar, y problemas para controlar los músculos.

A medida que progresa, la ELA puede desencadenar complicaciones más graves, incluyendo la insuficiencia respiratoria, la principal causa de fallecimiento entre quienes la padecen. 

Impacto de la enfermedad 

Yolanda Andrade ha hablado abiertamente sobre el proceso que la llevó a recibir el diagnóstico, tras atravesar años de incertidumbre ante síntomas recurrentes e imprevistos. La enfermedad, caracterizada por ser evolutiva, le ha generado periodos alternos de estabilidad y de limitaciones físicas importantes.

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La actriz siempre ha negado haber tenido un romance con la presentadora; sin embargo, unas imágenes salieron a la luz que lo confirmarían.

En su experiencia, se han manifestado diversos síntomas típicos de la ELA:

  • Debilidad muscular progresiva
  • Problemas para hablar (disartria)
  • Dificultad para tragar (disfagia)
  • Calambres y rigidez en los músculos
  • Fasciculaciones o espasmos involuntarios
  • Problemas para respirar
  • Afección seudobulbar, responsable de risas o llanto incontrolable

Estos síntomas, que tienden a manifestarse de manera diferente en cada persona, en el caso de Andrade han sido intermitentes. Hay jornadas en las que muestra mejoría y otras en las que enfrenta profundas limitaciones, de acuerdo con sus propias declaraciones.

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