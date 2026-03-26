 Detalles sobre la muerte de Nicholas Brendon, estrella de Buffy
Farándula

Revelan detalles detrás de la muerte de Nicholas Brendon, estrella de "Buffy, la cazavampiros"

El actor falleció a los 54 años en su hogar, dejando un legado de luchas personales y un impacto en la pantalla.

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Nicholas Brendon, Instagram
Nicholas Brendon / FOTO: Instagram

Nicholas Brendon, famoso por su interpretación de Xander Harris en la serie "Buffy, la cazavampiros", fue hallado muerto en su domicilio, informó la oficina del forense del condado de Putnam, Estados Unidos. 

El actor, de 54 años, fue encontrado por un amigo que se había quedado a dormir para asistirlo, según detallaron las autoridades.

El forense Todd Zeiner especificó que el cuerpo de Nicholas Brendon estaba en una posición que sugería que dormía y confirmó que no había signos de violencia ni sospecha de participación de terceros. 

"El momento del fallecimiento era muy reciente", precisó Zeiner, agregando que los investigadores analizaban videos recientes en busca de posibles indicios de una enfermedad previa. Además, la autopsia y los exámenes toxicológicos aún están pendientes.

La familia del actor comunicó su fallecimiento el mismo 20 de marzo mediante un mensaje en Instagram, en el que afirmaron: 

"Estamos destrozados por compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales". En el comunicado, sus seres queridos lo describieron como una persona apasionada, sensible y creativa.

De acuerdo con el forense, la evidencia en la escena descartó cualquier indicio de muerte violenta y todo apuntaba a causas naturales. Familiares señalaron que Nicholas Brendon tenía antecedentes de problemas cardíacos.

Complicaciones de salud y batallas personales

Durante los últimos años, enfrentó varios problemas de salud. En 2021, fue sometido a dos cirugías de columna tras una caída, una de las cuales le provocó complicaciones cardíacas y una fuga de líquido cefalorraquídeo.

Más tarde, se le diagnosticó un defecto cardíaco congénito frecuente en gemelos y síndrome de cauda equina. En abril de 2025, pasó por una fusión espinal C5/C6. El propio actor compartió en su cuenta de Instagram lo duro que resultaba gestionar sus citas médicas, las complicaciones de su seguro y el dolor físico y emocional tras estas intervenciones.

Nicholas Brendon alcanzó fama internacional junto a Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter y David Boreanaz en las siete temporadas de "Buffy, la cazavampiros", emitidas entre 1997 y 2003.

También participó en series como "Criminal Minds" y en películas como "Psycho Beach Party", "Unholy" y "Coherence".

Sus excompañeros manifestaron su pesar en redes sociales tras conocerse la noticia. Gellar compartió un sentido mensaje en Instagram citando una frase representativa de su personaje y concluyó: "Te vi, Nicky. Sé que estás en paz". Alyson Hannigan y David Boreanaz también expresaron condolencias públicas y homenajes.

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