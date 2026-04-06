Alfredo Adame revela sus encuentros íntimos con Laura Bozzo

Alfredo Adame sorprendió a la audiencia y las redes sociales al revelar detalles inesperados sobre su conocida rivalidad con Laura Bozzo.
El ganador de La Granja VIP decidió abrir el baúl de los recuerdos y compartir que entre él y la conductora peruana existieron al menos cuatro encuentros íntimos, originando una ola de comentarios y reacciones tanto en redes como en programas de espectáculos.
Según relató Alfredo Adame en recientes entrevistas, las constantes discusiones y ofensas públicas, donde ambos se acusaron mutuamente de "asquerosos" e "ignorantes", escondían una historia mucho más compleja.
Durante años, los televidentes solo presenciaron los enfrentamientos en pantalla, sin sospechar que atrás de los insultos se gestaba una relación con matices mucho más íntimos.
La confesión pública llegó después de que Laura Bozzo sorprendiera a sus seguidores y a la producción de La Casa de los Famosos Telemundo insinuando que surgieron sentimientos diferentes hacia Alfredo Adame dentro del programa.
Incluso, Bozzo llegó a decir que el mexicano le propuso matrimonio, iniciando rumores y especulaciones.
Detalles de los encuentros
Al ser consultado al respecto, Alfredo Adame negó cualquier intención de matrimonio y atribuyó ese supuesto cambio de actitud a un contexto más personal.
Con su habitual franqueza, Adame sostuvo: "Le hice el amor una vez y, ya sabes, no me pudo olvidar". La afirmación marcó el inicio de un relato en el que el propio Adame detalló que los encuentros no fueron aislados, sino que ocurrieron en cuatro ocasiones distintas.
En sus palabras, la iniciativa vino de Bozzo. El actor relató con humor que tuvo que advertirle de las consecuencias:
"Le dije ‘Laura, te va a gustar y te vas a picar’. Lo peor es que no fue solo una vez, fueron cuatro veces. Le gustó y ahora es una golosa".
La descripción directa y sin filtros de Alfredo Adame generó revuelo, pues transformó la percepción de la audiencia respecto a la interacción entre ambas figuras.
A pesar de lo controversial de sus declaraciones, el actor aclaró ante la prensa que no mantiene rencor hacia Laura Bozzo, e incluso aprovechó para lanzar algunos halagos sobre la conductora, sugiriendo que, lejos de ser enemigos, comparten una historia poco conocida y mucho más compleja de lo pensado por el público.