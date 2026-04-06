 Chris Brown Besa a Mujer Casada en Show: Impactante Momento
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VIDEO. Chris Brown besa a una mujer casada en pleno show y delante del esposo

Mientras la mujer está tumbada en un sofá arriba del escenario, el rapero le hace sugerentes movimientos y ella comienza a besarlo de forma apasionada.

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Chris Brown, Instagram
Chris Brown / FOTO: Instagram

Chris Brown vuelve a generar controversia tras protagonizar un momento inesperado durante uno de sus más recientes conciertos.

El cantante estadounidense besó a una mujer casada en el escenario, frente a la mirada de miles de asistentes y, según versiones que circulan en redes sociales, incluso frente al propio esposo de la fanática.

Este suceso ha provocado un amplio debate entre los usuarios de plataformas digitales, quienes discuten sobre los límites de la interacción entre artistas y fans, así como las implicaciones personales de un acto de esta naturaleza.

Durante el espectáculo, Chris Brown invitó a una fan a subir al escenario, una práctica que se ha vuelto recurrente y característica en sus conciertos.

Estas interacciones con el público suelen tener un tono elevado y son parte de la experiencia que el artista ofrece a sus seguidores.

Una vez en el escenario, Chris Brown y la mujer compartieron un momento de cercanía que culminó en un beso. La reacción de los miles de asistentes fue de euforia, como se puede apreciar en los diversos clips que se han viralizado.

No culpable

El cantante galardonado con el Grammy, Chris Brown, se declaró no culpable el viernes de un cargo relacionado con la grave golpiza a un productor musical con una botella en un club nocturno de Londres en 2023.

Chris Brown, de 36 años, vestido con un traje azul, camisa blanca y gafas de montura negra, fue procesado en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres por un cargo de intentar causar daño corporal grave de manera ilegal y maliciosa con intención.

El amigo y compañero músico de Brown, Omololu Akinlolu, de 39 años, quien actúa bajo el nombre de "Hoody Baby", también se declaró no culpable del mismo cargo.

Los fiscales dijeron Brown y Akinlolu agredieron al productor Abe Diaw en un bar del club nocturno Tape en el elegante barrio de Mayfair en febrero de 2023.

Chris Brown supuestamente lanzó un ataque no provocado contra Diaw, golpeándolo varias veces con una botella y luego dándole puñetazos y patadas.

El ataque fue captado por una cámara de vigilancia frente a un club lleno de gente, dijeron los fiscales. Su juicio está programado para el 26 de octubre de 2026.

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