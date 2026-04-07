Disparo en Casino de Florida: Offset Involucrado en Video

Offset, integrante de Migos, resultó herido la noche del 6 de abril tras recibir un disparo en la pierna durante un tiroteo en el estacionamiento del Seminole Hard Rock Casino, ubicado en Hollywood, Florida.
De acuerdo con fuentes oficiales, el rapero se encuentra estable y permanece internado en el Memorial Regional Hospital, donde el acceso está limitado y el entorno se mantiene bajo estricta vigilancia policial para garantizar su seguridad.
El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche en el área exterior del estacionamiento del reconocido casino. El Departamento de Policía de Seminole detalló que dos personas fueron detenidas tras el incidente y que la investigación sigue en curso.
Las autoridades confirmaron que el herido, identificado como Offset, presenta lesiones que no ponen en peligro su vida.
El portavoz de Offset informó que, aunque no se han hecho públicos detalles específicos sobre su condición, su estado es estable y actualmente está bajo tratamiento médico.
La presencia policial y el resguardo en el hospital buscan evitar cualquier situación adicional que pueda comprometer la recuperación del artista.
Las operaciones habituales en el hospital continúan con normalidad, según la policía, y no existe una amenaza directa para la población.
Una figura relevante en la música
Offset es mundialmente conocido por ser parte del trío de hip-hop Migos, grupo que ha dejado su huella en la escena internacional gracias a su característico estilo de rap de tres sílabas.
Alcanzaron la cima en 2013 con el éxito "Versace" y más adelante con el álbum ‘Culture’, que recibió nominaciones al GRAMMY como Mejor Álbum de Rap en 2018 y por Mejor Interpretación de Rap por una de sus canciones más reconocidas.
Offset contrajo matrimonio en secreto con la rapera Cardi B en septiembre de 2017, en Atlanta. Durante su relación, ambos se convirtieron en padres de tres hijos:
- Kulture Kiari Cephus, quien actualmente tiene 7 años
- Wave Set Cephus, de 4 años
- Blossom, la hija menor, cumplirá 2 años en septiembre
En 2024 Cardi B, de origen dominicano, confirmó que presentó una solicitud de divorcio, marcando una nueva etapa en la vida de ambos artistas.
La noticia de la agresión a Offset generó preocupación entre seguidores y figuras públicas. Mientras el artista se recupera, las autoridades aseguran que mantendrán la vigilancia tanto en el hospital como en el lugar del incidente hasta contar con todos los elementos necesarios para esclarecer el caso.