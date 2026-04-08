Colapsa festival de música por la llegada de Kanye West

El bloqueo impuesto por el gobierno británico a Kanye West desencadenó una serie de consecuencias inmediatas en la industria musical y comercial del Reino Unido, culminando con la cancelación total del Wireless Festival en Londres.
La negativa del Ministerio del Interior a permitir el ingreso del artista, a raíz de sus polémicas declaraciones contra la comunidad judía y su reciente historial de conductas antisemitas, fue el detonante de esta crisis.
La decisión oficial llegó después de que Kanye West solicitara una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para ingresar al país, petición que fue rechazada por considerarse "nociva para el bien público".
Inmediatamente, los organizadores del Wireless Festival anunciaron la suspensión del evento de tres días, informando que todos los asistentes recibirán el reembolso correspondiente.
Antes de la cancelación, la presencia confirmada de Kanye West como artista principal provocó la salida masiva de patrocinadores clave.
Empresas como Pepsi, Rockstar Energy y Diageo retiraron su apoyo económico, y la plataforma de pagos PayPal desapareció de la promoción oficial. El retiro de estas compañías dejó al festival sin respaldo financiero ni logístico suficiente.
Reacciones de la comunidad judía y figuras políticas
Las críticas y el rechazo llegaron no solo desde la sociedad civil sino desde influyentes organizaciones judías británicas.
El Jewish Leadership Council, la Board of Deputies of British Jews y Campaign Against Antisemitism (CAA) se opusieron firmemente a cualquier encuentro con West mientras él estuviese vinculado al evento.
La CAA incluso anticipó que convocaría a manifestaciones si el festival continuaba, argumentando que "nadie sabe qué podría declarar West en el escenario".
Phil Rosenberg, presidente de la Board of Deputies of British Jews, manifestó su disposición al diálogo solo si se retiraba a Kanye West de la programación del festival.
Paralelamente, el ministro de Sanidad, Wes Streeting, calificó la invitación al rapero como un error significativo, remarcando que su historia de declaraciones polémicas no podía verse justificada por su diagnóstico de bipolaridad.
Tras la escalada de la controversia, Kanye West manifestó su intención de entablar un diálogo directo con la comunidad judía en Reino Unido, una posibilidad que fue rechazada.
El artista llegó a publicar una disculpa en el Wall Street Journal, donde condenó el antisemitismo y atribuyó sus acciones más recientes a episodios relacionados con su trastorno bipolar.
La empresa promotora británica Festival Republic explicó que, aunque Kanye West contaba con un visado, la revocación de la ETA por parte del gobierno hizo imposible su participación y derivó directamente en la cancelación del Wireless Festival.