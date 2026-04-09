 Emma Coronel Estilizada: La Nueva 'Barbie Latina' del Momento
Farándula

Emma Coronel impacta con nueva apariencia y la llaman "Barbie Latina"

La mediática esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha vuelto a encender las redes sociales con un inesperado cambio físico.

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Emma Coronel, Facebook
Emma Coronel / FOTO: Facebook

Emma Coronel vuelve a acaparar la atención en redes sociales tras mostrar su renovado estilo, lo que generó controversia entre seguidores y detractores. 

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán sorprendió con un radical cambio de apariencia, encendiendo el debate por su nueva imagen y recibiendo apodos como "la Barbie latina".

Su reciente publicación en Instagram, mostrando un vestido entallado negro, joyas llamativas y una melena ondulada, fue suficiente para dividir opiniones sobre su transformación.

Emma Coronel, de 36 años, apareció con un look moderno y sensual, capturando la curiosidad de quienes siguen los pasos de la pareja del exlíder del Cártel de Sinaloa.

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Emma Coronel - Instagram

El interés por su figura va más allá del nuevo corte o los accesorios: algunos usuarios destacaron lo diferente que luce su rostro, generando rumores sobre posibles procedimientos estéticos o cirugías a los que podría haberse sometido.

Las imágenes publicadas no pasaron desapercibidas. Muchos internautas la llenaron de elogios, llamándola "hermosa" y "reina", mientras otros cuestionaron el grado de transformación y lo consideraron exagerado.

Entre los comentarios sobresalió el mote de "Barbie latina", que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales. Sin embargo, hasta ahora Emma Coronel no se ha pronunciado públicamente sobre las opiniones que generó su reciente publicación.

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Emma Coronel - Instagram

Enfocada en nuevos proyectos

Tras recuperar la libertad, Emma Coronel ha iniciado una etapa como influencer, modelo y empresaria, mostrándose activa en sus redes sociales.

Ahora, Canaliza su popularidad hacia el mundo del entretenimiento, donde trabaja en la producción de una serie sobre la vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En el ambicioso proyecto participará el actor Rafael Amaya, conocido por su papel en la serie "El Señor de los Cielos", quien dará vida a "El Chapo" desde la perspectiva de Coronel. La serie promete aportar una nueva visión sobre la vida de Guzmán, centrada en la experiencia y testimonio de su esposa.

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Emma Coronel, esposa de

El perfil público de Emma Coronel sigue despertando fascinación y críticas en igual medida. El interés se mantiene tanto por su vínculo con el exlíder criminal como por el nuevo rumbo que ha decidido tomar, orientado hacia los medios, la moda y el espectáculo.

Además de las publicaciones personales, sus proyectos señalan el inicio de una etapa en la que busca forjar una imagen propia, más allá de la figura de compañera de uno de los personajes más polémicos de la última década.

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Emma Coronel - Instagram

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